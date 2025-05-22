自由開講》台灣人要勇敢對「祖宗孫子」邏輯說不！

◎ 遊旌舟

近來中國部分廟宇自稱「祖廟」，試圖以此名義來台舉行繞境活動，甚至藉此「巡視」台灣在地的分靈廟宇。這種行為背後，其實蘊含了明確的政治意圖——藉由宗教儀式實質地展現對台灣的「主權」象徵，好像「祖廟」對「子廟」具有天然的統治權與控制權。這不僅違反宗教自由的原則，也踩踏了台灣自主的宗教文化與社會價值。

所謂以祖先自居、刻意混淆「香火源頭」與統治正當性的險惡圖謀，其實源於「中華文化」中最令人詬病的一種陋習，中華人常常妄圖做他人的「祖宗」，貶低他人為「孫子」而沾沾自喜。誰自稱是「先祖」，誰就可以居高臨下、支配他人的低智商阿Ｑ邏輯，非常令人搖頭。

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中國福建泉州的富美宮未經申請，以祖廟名義來台，5月3至14日期間，拜會台灣北中南地方宮廟，並曾意圖參與白沙屯媽祖遊庄活動，以宗教交流之名對台進行統戰滲透。（擷取自臉書）

宗教在台灣已經蛻變為善與連結的力量，並非是階層與支配的工具。把敬祖的美德扭曲為威權的工具，使人被困於血統與香火的牢籠，彷彿過去的祖先仍有資格決定今天我們的生活與政治選擇的時候，我們必須警覺這種倒行逆施！

台灣社會早已走向多元與民主，應當擁抱一種更平等、互相尊重、彼此共榮的宗教文化，而不是被迫接受來自中國的「祖先式」支配。

擺脫祖先神聖化與權威化的迷思，是現代信仰成熟的表現。我們可以敬祖，但不必活在祖先的陰影下；我們可以承認源頭，但不等於放棄自主。在台灣，我期待一個宗教可以自由生長、彼此平等的空間，不必向任何自封的「祖宗」低頭。

（作者為工程師）

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