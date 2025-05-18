矢板明夫觀點》去年就取得國籍 會留在台灣守護這片土地

至於我為何取得台灣國籍，其實理由也很簡單。去年我離開產經新聞之前，就決定留在台灣。既然把台灣當作了自己的家，就申請了國籍。

◎ 矢板明夫

今天（0513）基隆的國民黨部發言人黃申棟和立委林沛祥的助理，突然召開記者會，指控罷免立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，「違法邀請外國人矢板明夫來助講」，還強調說，這不是「擦邊球」，而是赤裸裸的違法，根據「公職人員選舉罷免法」規定，外國人不得參與罷免助講活動，違者可處以罰鍰，而根據「入出國及移民法」，情節嚴重移民署得強制驅逐出國。他們還拿出了兩份「檢舉函」。一份交給移民署，另一份交給中選會，還大聲疾呼「移民署別裝死」，要求對我進行嚴懲。

國民黨基隆市黨部針對矢板明夫到基隆為罷團站台，違反選罷法與移民法，向中選會及移民署檢舉，要求相關單位偵辦，拒絕雙標。（記者盧賢秀攝）

首先，黃發言人對相關法條的解釋並不準確，有誇大其詞之嫌。最離譜的，是他們的指控前提根本不對。因為，我在去年已經取得了中華民國國籍，正式成為了台灣人。我評論和要求罷免自己國家的不稱職立委，是一個國民理所當然的權利。

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可能是國民黨的相關人士，最近涉嫌偽造文書等多項違法，就想當然地認為別人也一定違法。在完全不經過求證的情況下，便冒然跳出來檢舉、指控別人。這種做法實在令人搖頭。

要想求證我是否有中華民國國籍，有很多辦法。很多媒體人和政治人物都知道我的聯繫方式，隨便找個人問一下、給我打個電話，就可以問清楚的事情，他們卻偏偏不做，便召開記者會搞烏龍檢舉、浪費社會資源。

去年我離開產經新聞之前，就決定留在台灣。既然把台灣當作了自己的家，就申請了國籍 。（取自貼文）

至於我為何取得台灣國籍，其實理由也很簡單。去年我離開產經新聞之前，就決定留在台灣。既然把台灣當作了自己的家，就申請了國籍。

做一個媒體人，我經常寫一些政治評論。我的主張是，拒絕中國的統戰、捍衛台灣的民主自由。有些話，作為當事人講出來會更有底氣一些。

總之，我會留在台灣，和大家一起呵護這片土地。請多多關照。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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