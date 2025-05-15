林修民 半導體看天下》資訊安全靠軟體保護絕不如硬體有效 – 輝達RTX 5090D遊戲卡也被禁

所以這一次美國的新管制方法: 用記憶體總頻寬，或者是總輸出入的限制方式，其實才是比較能夠保護美國國家，甚至整個自由人權陣營安全的方式。

◎ 林修民

川普政府前陣子禁止輝達H20出貨中國，其實還有一個影響重大的禁售決定值得注意，就是輝達RTX 5090D 也被禁。

美中科技戰火蔓延，美國政府突禁止輝達H20晶片輸中。示意圖 。（路透）

根據中國消息指出，輝達已通知中國合作夥伴廠商「暫停一切有關RTX 5090D的規劃與備貨」，起因正是美國政府針對GPU產品加強了出口管制。依據新規定，凡是總記憶體頻寬達1400 GB/s以上、或I/O頻寬超過1100 GB/s的GPU產品，一律不得輸出至中國。而5090D正是採用JEDEC最新GDDR7 DRAM，採512 資料位元介面，總頻寬高達1500 GB/s。

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從RTX 40系列開始，系列中最高階的產品，例如RTX 4090之前就已經被禁止進入中國。而今年所新發售的RTX 50系列，當然也不例外的讓RTX 5090被禁。

輝達RTX 5090D是輝達RTX 5090的中國專用版

事實上， RTX 5090在今年第一季全球發售的時候，就有很多中國人在海外各國收集相關的產品，例如在日本銷售當天，在東京的秋葉原就爆出一大堆中國的留學生或是代購搶買排隊所引發新聞事件，因為對他們來說，透過水貨進入中國，轉手之間就可以賺一倍的獲利。

輝達RTX 5090D是輝達RTX 5090的中國專用版。（彭博）

民生消費遊戲與軍事AI緊密相關

由於過去美國半導體出口管制的關係，高階運算的晶片是不能進入中國，而這個管制的依據是依效能為依據，並不以民生應用或者是軍事應用為界線，所以像顯示晶片這種軍民兩用的高效能物品就會變成是美國管制的重點。

而為了因應RTX 5090不能進入中國，輝達也特別推出了RTX 5090D的中國特別攻給專用晶片，而這、就是這次被新禁止的主角。

輝達RTX 5090顯示卡在中國黑市上售價飆高達到5000美元（約台幣16萬元）。（取自網路）

不管是輝達的Geforce RTX 40或是RTX 50系列，傳統上這個產品線就是用在電腦玩遊戲用的，因為其他的產品系列譬如是繪圖或者是影像處理編輯，甚至到高階一點的AI應用，輝達都有專門的產品線在負責，可是這一次還是難逃被美國禁止的命運。

RTX 5090D的GDDR7 與 H20的HBM3

這次RTX 5090D被禁止的原因就是其記憶體總頻寬超過1400GB/s，一般大眾可能比較意外的是RTX 50 全系列不是採用HBM高頻寬記憶體而是採用GDDR最新一代的GDDR7 記憶體。

GDDR的特性是具有高速高頻寬，跟其他種類系列的記憶體比起來，他的高速高頻寬超過DDR以及LPDDR，僅次於HBM高頻寬記憶體。

雖然GDDR的總頻寬效能比不過HBM，但是GDDR最大的優勢就是成本跟HBM比起來低太多，導致GDDR成為了HBM的低價便宜版。

由於遊戲重度玩家對於高階遊戲畫質的需求，曾經有玩家問黃仁勳為什麼個人電腦遊戲顯卡不採用HBM系列的記憶體?他的回答是HBM是一個很好的東西，他個人也很喜歡，但問題是HBM就是太貴了。所以才沒有採用，而是改用最新一代的GDDR記憶體。

RTX 5090D與前代RTX 4090D做法不同

新推出的RTX 5090D 與受管制的RTX 5090的GPU硬體規格相同，只在針對張量（Tensor）運算的性能進行限制，實際上就是靠軟體進行管制。其做法就是與當年 LHR （Lite Hash Rate）系列挖礦顯示卡相似，當軟體偵測到執行加密貨幣挖礦時會降低性能，而這次則針對非遊戲程式應用，降低 GPU 的運算性能來滿足法規

而前代RTX 4090D與也受管制的前代RTX 4090不一樣，前代是真的拿掉實際的硬體運算數量來符合美國的規定。而RTX 5090D則是靠軟體偵測到非遊戲的應用時，自動關掉內部運算的單元來符合美國的出口管制。

資訊安全靠軟體保護絕不如硬體有效

我們可以看到很多過去在資通訊歷史上透過軟體來保護智慧財產權其實是不夠的，更不用說牽涉到國家安全的保護等級，會給有心者更大的誘因，畢竟全天下沒有百分之百安全的保護。

如果以同樣是遊戲機的歷史來看，其實從40年前的任天堂開始，一直到最新的Switch，很多透過軟體甚至某些還加入硬體的元素去保護正版的機制都有可能遭到破解，不只是任天堂，像Sony的PlayStation系列，過去一樣有很多盜版的遊戲軟體在市面上出現。

雖然任天堂或者是Sony每一代都新增新的保護方法，但是都出現道高一尺、魔高一丈，最後還是會出現更多相應的破解方法。



所以這一次美國的新管制方法: 用記憶體總頻寬，或者是總輸出入的限制方式，其實才是比較能夠保護美國國家，甚至整個自由人權陣營安全的方式。

（作者為科技專欄作家）







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