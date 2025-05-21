有志一「童」》中國吸引外資陷入低潮：2025年首季FDI淨額僅147億美元，外資信心仍待重建

根據中國國家外匯管理局最新公布的初步統計數據，2025年第一季外商對中國的直接投資（FDI）淨額僅為147億美元，較2024年第四季的340.6億美元驟減超過五成，單季縮水達194億美元，反映外資對中國投資仍持審慎觀望態度。

◎ 童振源

根據中國國家外匯管理局最新公布的初步統計數據，2025年第一季外商對中國的直接投資（FDI）淨額僅為147億美元，較2024年第四季的340.6億美元驟減超過五成，單季縮水達194億美元，反映外資對中國投資仍持審慎觀望態度。

從季度趨勢來看，2021年第一季中國FDI曾達1,072億美元，創下單季歷史新高。然而，自2022年第二季起，外資流入開始出現急遽下滑，當季FDI僅377.6億美元，較前季驟減逾六成。

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外商對中國直接投資：2000Q1-2025Q1（作者提供）

此後，外資投入持續萎縮，且2023至2024年間更數次出現單季資金淨流出的異常情況：2023年第三季為負108.5億美元，2024年第二季與第三季更擴大至負149.7億與負116.2億美元。這種負成長現象在中國FDI歷史上極為罕見，顯示外資不僅減少新增投資，更加速資本撤離。

若觀察年度數據，中國自2001年加入世界貿易組織（WTO）以來，外資流入曾長期呈穩健增長。2002至2015年間，年均FDI達1,930億美元；2016至2021年進一步提升至年均2,215億美元，並於2021年攀至歷史高點3,441億美元。

然而，這波榮景自2022年戛然而止。該年FDI降至1,902億美元，年減45%；2023年再大幅下滑至513億美元，年減幅高達73%，創下2003年以來新低；2024年進一步探底至僅186億美元，創自1998年統計以來最低，年減幅高達64%。自2022年至2024年三年間，外資流入總量驟減逾九成。

外商對中國直接投資：1998-2025Q1（作者提供）

為挽回外資信心，中國政府自2023年以來密集推出多項吸引外資政策，聚焦於擴大市場准入、優化營商環境及強化投資保障。政策措施包括全面取消製造業外資准入限制、推動高端製造與現代服務業擴大對外開放、簡化投資審批流程、並提供稅收與金融優惠。同時，官方亦強化與外資企業的對話機制，承諾營造更加公平透明的競爭環境，釋放持續開放的政策訊號。

儘管如此，國際投資者的信心尚未明顯回升。地緣政治風險、監管政策的不確定性，以及中國經濟增速放緩等結構性挑戰，仍是外資觀望的主要原因。根據美國商會與歐盟商會的調查結果，部分外企對中國市場的未來展望趨於悲觀，對美中關係緊張及政策方向搖擺深感憂慮。

此外，經濟下行壓力、債務問題及保護主義趨勢影響了投資者情緒。外資企業普遍反映，市場准入限制、數據安全法規、以及對公平競爭環境的疑慮依然存在，也是導致外資信心不足的重要原因。

（作者為我國駐新加坡代表）

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