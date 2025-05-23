自由開講》博愛座不該成為道德審判的戰場

◎ 李昱嫻

近年來，博愛座時常登上媒體與社群熱搜，幾乎每隔一段時間，就會出現一則「年輕人占用博愛座不讓位」、「長者出言指責」、「身障人士被誤會」等事件，引發社會熱議。從新聞評論到網路罵戰，「博愛座」彷彿不只是捷運車廂中的一張椅子，而是一場關於道德與公共素養的大型社會實驗。

然而，當我們仔細回顧這些紛爭，可以發現一個共通點：人們往往在缺乏理解與溝通的情境下，就急於對他人行為進行道德審判。

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「博愛」原本是一種基於關懷與體貼的社會精神，它應該是建立在彼此尊重與理解上的美德，而不是一套僵化的規範。捷運、公車雖明文規定博愛座「優先提供給身心障礙、年長、孕婦或行動不便者」，但這並非強制性法律，也並未說明「其他人禁止使用」，更未賦予其他乘客「審查使用者資格」的權力。

博愛座「優先提供給身心障礙、年長、孕婦或行動不便者」，但並無強制性，也沒有「其他人禁止使用」的規定。（資料照）

在現實生活中，有些疾病與不便是肉眼無法辨識的，例如精神疾病、自體免疫疾病、術後不適，或經期疼痛等。這些乘客表面看起來年輕健康，卻可能比年長者更需要一個座位。但在缺乏這些資訊的情況下，他們卻很容易成為他人批評的箭靶，甚至被拍照上傳，在網路上被公開審判。

另一方面，某些長者則認為「年輕人不讓座」就是失禮與不孝的表現，進而以責難或強勢語言要求讓位，反而破壞了公共場合和諧的氣氛。這種以年齡作為判斷價值的方式，無形中也加深了世代的對立與誤解。

面對博愛座爭議，我們應重新檢視其存在的初衷——是「博愛」而非「特權」，是「關懷」而非「審判」。這也意味著，若我們真的關心他人是否需要座位，應該以「詢問」而不是「斥責」作為開場，這樣互動，遠比冷眼旁觀或動輒錄影指責來得有意義。

此外，政府與交通單位也應思考是否需要進一步改變標示語言與教育宣導方式，將「博愛座」改為「優先座」，或加入「看不見的障礙也需要被體諒」等人性化標語，來降低大眾對博愛座的誤解與情緒對立。

博愛的精神不是來自強迫或指責，而是來自每一個人在公共空間中自發的體諒與謙讓。唯有理解人與人之間的差異，才能真正實踐所謂「博愛」的價值。希望未來的車廂中，博愛座不再是矛盾的源頭，而是同理與尊重的起點。

（作者為學生）

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