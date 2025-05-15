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自由開講》請問在野黨，為何非核不可？

2025/05/15 10:30

◎ 李維君

《核子反應器設施管制法修正案》5月13日在立法院三讀通過，但藍白兩黨提出的最終版本竟然與委員會討論內容大相逕庭，不僅過程粗糙，更令人質疑政治操作凌駕於專業與安全之上。立法應該嚴肅審慎，而非如此兒戲般輕忽，攸關全民福祉的能源政策，怎能隨便修改、草率定案？

立院在國民黨團人數優勢下三讀通過核管法，會後國民黨委員開心合影。（記者田裕華攝）立院在國民黨團人數優勢下三讀通過核管法，會後國民黨委員開心合影。（記者田裕華攝）

核能議題，應優先考量安全性問題

5月17日，全台唯一運轉中的核三廠二號機即將正式除役。然而，藍白兩黨卻執意要讓這座老舊、存在安全隱憂的核能機組延役，繼續承擔僅約 4% 的發電量。這種短視近利的做法，完全忽視了人民的安全與環境保護的重要性。面對老化的核電機組，若發生意外，損害的絕不僅是屏東地區，更可能波及整個南台灣。

如果藍白兩黨真心在意台灣能源問題，而不是只是把核能當作政治攻防的工具，就應該認真面對核能發電帶來的實際危害、事故預防與核廢料處理等本質問題。但從目前的做法來看，他們並未，甚至不想提出任何具體措施來妥善解決這些難題。為了政治目的，不惜犧牲核電廠所在地居民的安全和福祉，讓這些區域的民眾陷於不安的陰影之中。

還有多少個昨是今非的黃國昌

而過去積極反核的黃國昌，曾堅定地表示「無法告訴下一代，這是一個負責任的能源路徑選擇」。如今，他所帶領的民眾黨卻與國民黨同流合汙，支持《核子反應器設施管制法》修法，黃國昌又將如何向全台灣人民解釋，這種延役老舊核電廠的做法是正確、安全且毫無疑慮的？他是否還記得自己曾經的堅持與承諾？

過去積極反核的黃國昌，現在卻主導修法讓老舊核電廠延役。圖為2018年9月台電公司在新北市萬里區公所舉行「核二除役計畫第二階段環境影響評估說明會」，立委黃國昌（前排右3）與北海岸鄉親、反核團體拉布條，表達堅決反對延役立場。（記者俞肇福翻攝）過去積極反核的黃國昌，現在卻主導修法讓老舊核電廠延役。圖為2018年9月台電公司在新北市萬里區公所舉行「核二除役計畫第二階段環境影響評估說明會」，立委黃國昌（前排右3）與北海岸鄉親、反核團體拉布條，表達堅決反對延役立場。（記者俞肇福翻攝）

人民都在看，藍白會再次被歷史定罪

311福島核災至今仍在人們心中留下無法抹滅的震撼與恐懼，這個慘痛的教訓告訴我們，沒有任何人、任何社會可以承受一次核能災難的後果。藍白立委諸公，請你們放下手中的政治屠刀，不要讓自己的政治利益凌駕在全民的安全與土地永續之上，台灣人民與下一代都正緊盯你們的每一步決定，千萬不要讓自己成為歷史罪人。

（作者為大學生）

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