自由開講》軍歌也要愛台灣！

◎ 蕭嘉弘

共諜案頻傳，連民進黨、總統府都遭滲透，現役軍人竟也成了中國滲透的對象、淪為共諜，讓社會擾亂，人心惶惶，這就是中共從台灣內部分化的作法，卻顯示國軍目前政戰的功能不足，屢遭滲透。

共諜案頻傳，現役軍人也成為中國滲透的對象，凸顯出國軍目前政戰的功能不足。（路透檔案照）

國防要靠強而堅固的心防，才會讓敵人的滲透無功而返，讓現在蛻變中的國軍脫胎換骨，國防部舉辦軍歌創作及表演競賽的時候到了！

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現在的軍歌有濃厚的中國情懷，發揚的是中國黃埔精神，但我們更需要建立與發揚的是「鳳山精神」，台灣精神，以及頌揚我們是海洋國家，愛台灣這片土地和人民的軍歌。若用高獎金來甄選各方的軍歌創作，語言別不限，讓將來軍和民都能琅琅上口，軍民一心抗外敵，可創造多贏！

深具國防危機意識，守護台灣人民的賴總統，也是我國的三軍統帥，望能贊同這樣的新台灣軍歌的建立，歌頌，傳揚，從國人內心穩定國防，這是重要的一環，也將是跨出重大的一步，相信各方都樂觀其成。

（作者為大學兼任講師）

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