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Emmy時間》中國關稅低消55％起跳啦！

所謂的美中共同聲明，真正的意思是，中國終於領到10%低消了。這是世界各國在一個月前的4/9，就已經領到的低消。
Emmy時間

Emmy時間

2025/05/14 10:30

◎ 胡采蘋

昨天晚上竟然看到了「習近平30%你賴清德32%」的爆笑留言，看來關稅問題的確很複雜，一般人很難搞懂，所以幫大家整理一下。

美國在4/2宣布了震撼全球的對等關稅，川普總統並且說不許報復，必須進入談判，不然就會有後續處置。

美國總統川普4月2日在白宮宣布對等關稅，震撼全球。（路透檔案照）美國總統川普4月2日在白宮宣布對等關稅，震撼全球。（路透檔案照）

各國於是紛紛進入談判，甚至包括對美逆差的英國，4/9當天川普於是宣布暫緩，90天之內，各國一體適用10%基礎關稅。但當時有一個國家高調的宣布了報復性關稅，也就是中國（其實歐盟也有，但歐盟搖搖擺擺意見分歧）。

於是當世界各國歡喜領走低消10%並進入談判程序的時候，中國不但沒有領到低消，還出現了兩位70歲雙子座老人的對決。

原本4/2川普宣布的對中關稅是34%，因為雙子座近平報復了，於是雙子座川普往上叫牌，在4/8加徵50%，變成了84%。

雙子座近平不服，繼續跟牌，雙子座川普就在4/9再度叫牌，說我現在要總共加徵125%關稅，引發了全世界哄堂大笑，因為其實關稅超過了一定的稅率，就已經沒有必要進口，進一個賠一個，不如直接拋海，再加關稅根本沒有意義。不過雙子座老人的對決，的確在緊張的全球貿易談判中增添了很多喜感。

因此到4/9，各國的關稅是10%，中國卻被加徵了125%。

什麼是「加徵」呢？就是在原本的稅率之上，加徵新的關稅。這裡出現一個問題，那美國原本的對中關稅是多少呢？

事實上在今年的二月四日、三月四日，美國為了懲罰中國傾銷芬太尼、毒害年輕人，因此分別對中加徵了10%芬太尼懲罰關稅，兩次共加了20%。

美國與中國0512宣布大幅降低關稅稅率90天，雙方暫時休兵。（歐新社檔案照）美國與中國0512宣布大幅降低關稅稅率90天，雙方暫時休兵。（歐新社檔案照）

這就是為什麼昨天（5/12）美中發表共同聲明時，你會看到「美國調降對中關稅到30%」的新聞標題，因為昨天白宮發表的聲明中，明確的表示，對於中國的對等關稅，本來要課34%，但是現在只課10%，另外的24%暫緩90天。

因此所謂的美中共同聲明，真正的意思是，中國終於領到10%低消了這是世界各國在一個月前的4/9，就已經領到的低消。

然而這個低消是「加徵」，要在20%芬太尼關稅的基礎上，加徵10%，因此你才會看到「美國對中關稅降到30%」的新聞標題。

習近平30%賴清德32%的說法是文盲

然而事實上，在2018年川普1.0關稅的時期，已經把大部分中國商品的關稅調高到25%，所以這次加徵30%，等於讓整個中國關稅的低消從55%起跳

也就是説，當日本首相、韓國央行總裁、印度總理，各國都在抱怨談判談不下來的時候，這些人是基於10%的低消在唉唉叫，然而昨天中國終於領到低消了，是55%，中國的最終關稅也是要90天以後才能知道，所以我是不知道大家為什麼如此歡天喜地。

所謂習近平30%賴清德32%的說法，基本上就是文盲。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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