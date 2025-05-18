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自由開講》借鏡歐戰教訓／坐視侵略才是迫害民主的元兇

2025/05/18 13:00

◎ 朱孟庠

國民黨失速瘋狂令人恐懼，朱立倫將總統比為希特勒，不認錯竟反嗆德國「德國須深刻反思納粹作為」、「外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政」。引來九國同聲批判，李明賢狠嗆德國、以色列代表處：驅逐出境算了。繼國民黨罷綠委領銜人宋建樑「戴納粹臂章、行納粹禮」遭批無恥後，朱立倫再一次傷害台灣民主形象，只為了黨主席票，博取戰鬥藍認同，不惜傷害國家，真正的專制體制是中共政權，國民黨卻是絕對的卑躬屈膝。

國民黨主席朱立倫將總統比為希特勒，並反嗆「德國須深刻反思納粹作為」、「各國勿干涉內政」，嚴重傷害台灣民主形象。（資料照）國民黨主席朱立倫將總統比為希特勒，並反嗆「德國須深刻反思納粹作為」、「各國勿干涉內政」，嚴重傷害台灣民主形象。（資料照）

八十年前，納粹代表向同盟國投降，歐戰勝利八十年紀念日，在台灣集結十七個國家及歐盟代表，賴總統想表達「珍視和平就不能坐視侵略」：「二戰勝利奠基在人類團結反侵略護家園的決心。歷史告訴我們姑息無法阻撓侵略者的野心。」追求真正和平有賴守護自由民主的意志和行動。

總統賴清德0508出席「歐戰勝利80週年紀念茶會」，17國使節與歐盟代表也與會，賴總統致詞強調，珍視和平就不能坐視侵略，姑息只會讓侵略者食髓知味。（資料照）總統賴清德0508出席「歐戰勝利80週年紀念茶會」，17國使節與歐盟代表也與會，賴總統致詞強調，珍視和平就不能坐視侵略，姑息只會讓侵略者食髓知味。（資料照）

今美、中對峙一如二戰前的英、德關係，被稱為「日不落國」的大英帝國殖民地國遍佈世界，在當時的地位不輸給今日的美國，是世界第一強權；而當時的德意志帝國一如今日中國，怨嘆自身工業化遲至的威權國家，以國家強權、民族主義主導經濟政策。一九三八年九月二十九日，義大利墨索里尼邀請英國首相張伯倫、法國總里達拉第、德國希特勒，四國的首腦在慕尼黑會商如何解決蘇台德區爭議。希特勒向張伯倫保證這是德國「最後的領土要求」，張伯倫退讓簽下《慕尼黑協定》。

今中國強權擴張一如納粹，台灣人當借鏡二戰歷史教訓，別被戰鬥藍等「和平協議」「兩岸一中」「疑美論」等統戰論調欺騙，廿一世紀的民主台灣應確保台灣主權屬於全體台灣公民；張伯倫為世人帶來災難性的《慕尼黑協定》，儘管出發點是想藉著讓步以避戰，但吃到甜頭的希特勒，卻是如虎添翼不斷擴張；國民黨政客各個都是張伯倫第二？天真無藥醫？

一九三八年三月納粹德國併吞奧地利，由於是同文同種，其他國家旁觀沒有置喙，（於今的台海問題絕不能陷於中國問題的陷阱），但納粹野心何止於此，接下來看上捷克斯洛伐克，因其境內「蘇台德區」居住著三百萬說德語的人民，希特勒指使其中的納粹分子，鼓動要求「民族自治」，脫離捷克斯洛伐克。之後，希特勒遂以蘇台德區的人民被壓迫為由，向捷克出兵，一如今天在台灣反獨的親中統派，成為中共侵台的口實，這群人更甘做中共的協力者。

面對中共頻頻軍演圍台、機艦繞台，國民黨卻始終砲口對內，專做讓中共高興的事。（資料照）面對中共頻頻軍演圍台、機艦繞台，國民黨卻始終砲口對內，專做讓中共高興的事。（資料照）

誰在製造混亂，讓中共有機可趁？誰在迫害民主？公民眼睛是雪亮，一年來毀憲亂政，癱瘓行政、司法，執行中共意旨，毫無愧色，作弊連署更包圍地檢，威脅台灣民主更無歉意，義和團式的作為讓公民心生畏懼，全台簽下了上百萬的罷免連署書，猶不願意正視民意，好好反省。

台灣人曾承受黨國壓迫下白恐專制統治的歷史悲劇，國民黨從沒有真誠道歉，今竟反拿德國人的歷史傷痛，做救援消費，還反嗆德國！歐戰紀念日，中國國民黨最該反思的是為何台灣人不信任國民黨？專制獨裁的中共政權步步逼近下，軍演圍台、機艦繞台，這黨卻始終砲口對內，四二六更聚眾凱道喊出「罷免賴清德」，罷免總統搞亂台灣，高興的是誰？國民黨專做中共高興的事，坐實中共代理人，全罷一點都不冤。罷免就是剷除內應，只有一致團結對外，才能守護主權，才有真正的和平。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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