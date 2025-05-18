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自由開講》挺住，我們正走在改變的路上

2025/05/18 10:30

◎ 史里

罷免竹一最終因為連署數不足而未能過關，但這並不是終點。真正的戰鬥才正要開始。這場罷免行動喚醒了許多沉默的公民，也凝聚了對抗獨裁、重建秩序的意志。我們不能因為一次挫敗就失志，因為正義從不會在一次行動中完成，它需要時間，更需要堅定的人心。

罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩連署案，最終以有效件數19521份，未達二階門檻而失敗。（圖擷取自「除舊汰欣」臉書粉專）罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩連署案，最終以有效件數19521份，未達二階門檻而失敗。（圖擷取自「除舊汰欣」臉書粉專）

我們預見，國民黨接下來會鋪天蓋地展開利誘：普發一萬元、增加年假四天、種種美其名為「為民謀福」的政策，不過是緩兵之計，是想要收買民心的糖衣毒藥。他們從不真正相信民主，只相信操弄與交易。他們小看了台灣人民的理性，誤以為金錢與短暫利益，就能買下我們的未來。

我們要告訴他們：錯了。

台灣人不再是只會投機的選民。我們曾在威權時代堅持下來，我們經歷過太陽花的怒吼與覺醒，我們看得懂什麼是假象、什麼是真誠。我們要的不只是短期補貼，而是一個值得信任的國家機器，一個真正為下一代負責的民主體制。

面對大罷免浪潮，國民黨開始推出收買民心「為民謀福」的政策。圖為立院國民黨團公布黨版的關稅特別條例，在行政院版本基礎上，增編2300億元用來普發現金1萬元。（資料照）面對大罷免浪潮，國民黨開始推出收買民心「為民謀福」的政策。圖為立院國民黨團公布黨版的關稅特別條例，在行政院版本基礎上，增編2300億元用來普發現金1萬元。（資料照）

這只是單一戰場的暫時失敗，不是整場民主運動的潰敗。留下的，是希望的種子，是更多人的覺醒與參與。會有更多人參與討論，更多人主動站出來參與街頭、公民審議、政策監督。我們不再等政治人物來領導，而是要由人民帶領政治回歸正軌。

重建秩序不是靠一次的行動就能完成，而是靠一次又一次的覺醒與實踐。我們需要更多人站出來，用思考對抗謊言，用參與抵禦操弄，用勇氣堅守價值。我們不是在打一場普通的選戰，而是在對抗一種進化過後、披著民主外衣的獨裁侵略。

這場戰爭沒有旁觀者。每個人都是公民社會的守護者。唯有你我並肩同行，台灣的民主之路，才有可能走向勝利

“Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.”

「毋通順順仔行入去彼靜靜的夜暝，憤怒啦，憤怒啦，對抗對抗強欲死的光明。」

—— 狄倫・湯瑪斯

（作者為台南市市民）

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