自由開講》放假當然好 只是有意義有需要嗎？

◎ 陳啟濃

國民黨立院黨團仗著多幾席，強勢通過「紀念日及節日實施條例」修法，以後全年將增加五天的放假日。民眾當然希望放假日能增加，但也應該考慮到整體社會的實際狀況。該多放假的階層能否享受到多出來的幾天假，以及考量紀念日放假是否符合意義與需求。

立法院院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」天國定假日，國民黨團歡呼慶祝。（資料照）

許多勞務辛勞薪資低的族群，平時要請假就不方便，有的更因為工作上的特性，即使國定假日也無福放假。為民喉舌立法的立法委員，就該多方思考如何從整體勞工的立場，制定出合宜適切的放假日，才能夠全民共享好處。

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這次通過的國定假日，雖然部分值得紀念，但紀念不代表一定要放假，讓社會的觀感是為討好選民才定為假日，福利大放送，不考慮假日的需要性與造成的後遺症。

以這次多放的五天假日分析，教師節是職業性的紀念日，放假不代表能促進社會對教師的尊重，給予教師與學校更大的專業自主權，反倒是教師最需要的。而光復節本來也只是紀念，以前放假是因為要辦理紀念活動，現在只是放假，不必參加紀念活動，明顯就是為放假而放假。

至於行憲紀念日放假很奇怪，國民黨來台灣實施戒嚴，限縮憲法上人民該有的權利，再說這部憲法根本不適合台灣現在的國情與需要。台灣需要的是制定一部適合土地與人民需要的新憲法。現在這樣奇怪的「行憲紀念日」又恢復放假，其實是對台灣憲政體制最大的諷刺。

當然其中只有勞動節放假比較有意義，因為這是屬於所有勞動受薪階級最有意義的節日，紀念勞動人權，強調勞動神聖。然而立法部門該努力的，是思考制定合理的工作環境與待遇的法條，讓全國受薪勞動人口都可以普遍受惠。

（作者為政治評論員）

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