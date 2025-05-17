自由開講》司法偵辦幽靈罷免連署就是打詐

◎ 袁冰凝

日前，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等兩名黨工，罷免民進黨立委時涉嫌幽靈連署，被檢方聲押獲准，台中市長盧秀燕竟然說與其用司法打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐，問題是，檢方積極偵辦罷免造假，不就是打詐嗎？

國民黨台中市黨部涉幽靈連署被搜索、２人收押，台中市長盧秀燕批評，與其用司法打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐。（資料照）

過去，詐騙集團有一種「假冒」的詐騙手法，即假冒健保署名義撥打市內電話給民眾，用語音的方式引導被害人轉接客服人員，並以民眾遭人冒用身分請領健保補助為由，告知其已涉及刑事案件，須配合監管銀行帳戶，以騙取金錢。

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國民黨黨工涉嫌抄黨員死亡名冊進行罷免連署，違反《公職人員選舉罷免法》第九十八條之二「利用他人個人資料，未經同意『偽造』、『假冒』提議或連署者」之規定，難道不是捏造、假造、冒充等詐騙行為？試問幽靈罷免連署之行徑與詐騙集團之詐騙手法何異？

再者，根據法務部近四年來的統計資料顯示，觸犯「偽造文書印文罪」經法院裁判確定有罪人數達一萬二千多人，如果依盧秀燕所說幽靈罷免連署是司法打壓罷免民主運動，而非詐騙，則上述因偽造文書判刑定讞的一萬二千多人，又情何以堪？

筆者認為檢方偵辦幽靈罷免連署就是打詐，盧秀燕將維護司法公平正義說成打壓罷免民主運動，試圖以謬誤的偷換概念來誤導社會大眾，欺騙選民，但選民能接受嗎？如果說偽造連署不是詐騙，那才是最大的詐騙！

（作者為法務人員）

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