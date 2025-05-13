名家分享~施佳良》40年反核路／517核電歸零前夕 藍白又惡搞！

在5月17日最後一座核電機組停機，就是「非核家園」終於實現的日子。「非核家園」不只是推動台灣能源轉型的引擎，更是台灣社會40年來反抗國民黨獨裁、追求民主的具體象徵。

◎ 施佳良

在5月17日最後一座核電機組停機，就是「#非核家園」終於實現的日子。「非核家園」不只是推動台灣能源轉型的引擎，更是台灣社會40年來反抗國民黨獨裁、追求民主的具體象徵。

萬里金山恆春 遭國民黨強蓋核電廠

1970、80年代，國民黨政府以近乎強迫遷徙的方式，以自以為專業的傲慢，在缺乏溝通、居民未理解核能風險的情況下，將四個核電廠強加在新北金山、萬里、貢寮，及屏東恆春的居民頭上。隨著1979年美國三哩島核洩漏事件發生，不僅越來越多人了解核能的風險；而且在核電廠施工過程造成環境汙染、農漁產受到損害，在地方不時引發衝突。因此，有更多的居民在問「#為什麼是我們來承擔?」，於是地方組成自救會、許多台灣民眾加入反核的行列。

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馬政府欲啟用核四 強大民意反彈

2014年，馬英九政府不顧民意，打算將核四填裝燃料棒，強行啟動核四。引起民眾強烈反彈，在4月28日佔據台北車站附近的忠孝西路靜坐抗議。現場大家都是很和平地坐著、喊口號，沒有任何暴力行動。然而，國民黨 #郝龍斌 市府卻動用 #水砲車，以會致人傷害的強力水柱，不成比例地攻擊一般民眾。有人站起來，反而成了水砲車的炮靶，水柱全部噴射在這人身上，直到倒下。

慣用暴力的 #獨裁者手段，數十年來始終如一，這就是國民黨。

2014年4月28日，民眾在台北車站附近的忠孝西路靜坐抗議馬英九政府打算強行啟動核四，郝龍斌市府卻動用水砲車，以強力水柱，不成比例地攻擊民眾，直到民眾倒下。（取自貼文）

除了 #擁抱核能神主牌，試圖強啟核四外，馬英九政府有什麼能源成績嗎? 答案是「沒有」。在馬英九執政期間，台電系統總裝置容量從2008年的 3863.4萬瓩 到 2016年4213.3萬瓩，八年只增加 349.9萬瓩，而且核能佔比始終都在12%左右。

蔡政府確立非核家園 啟動能源轉型

2016年蔡英文政府上台，以「#2025非核家園」為目標，大力推動「#新能源政策」，並且透過公民參與撰擬的「#能源轉型白皮書」、漁電共生的「#環境及社會檢核」制度、#鼓勵公民電廠 等等捲動社會參與的能源轉型。做到了2024年台電系統總裝置容量 達到 5792.3萬瓩，不僅是達到 #史上最高，八年內增加 1579 萬瓩，更是馬政府的 4.5倍。同時再生能源占比也提高至35.3%、燃煤佔比降至 22.6%，核能更只有1.6%。除了滿足經濟發展的需求，更做到 #減少空汙（還記得紫爆這個詞嗎?）、#電源多元化 的成績。

蔡英文政府以「2025非核家園」為目標，大力推動各項能源轉型政策，直到2024年台電系統總裝置容量達到5792.3萬瓩，達到史上最高，八年內增加 1579 萬瓩，更是馬政府的 4.5倍。（取自貼文）

此外，過去台灣電網過度集中，只要有一點事故就會發生大範圍停電，韌性不足。因此民進黨政府在 2022年投入5,645億元啟動「#強化電網韌性建設計畫」，要以10年的時間，推動分散電網工程減少跨區供電；精進區域調度分散風險；提升電廠、電網間各層次保護，強化防衛。

有了多元的供電、韌性的電網，有人還記得大停電嗎?

蔡英文政府確立非核家園，啟動能源轉型，除了滿足經濟發展的需求，更有效減少空汙。（取自貼文）

然而，國民黨與民眾黨長期不斷聯手詆毀能源轉型政策的成績，把運轉了40年的老舊核電廠當作政治表演的工具，而且更是迴避40年來不斷累積的核廢料處置問題，逃避要在國內的什麼地方，做高放射性的用過核燃料棒的最終處置。這完全是不負責任的擁抱核能神主牌。

而今天（0513），國民黨與民眾黨又將要繼續在立法院以人數優勢表決，用多數暴力的方式將老舊核電強扣在台灣社會上，重演獨裁復辟，一如過往，拒絕任何實質的民主溝通程序。這是極為不負責任的政治行為。

#破壞憲政秩序、#擁抱九二共識、#強啟老舊核電，#期盼_光復台灣，國民黨始終活在過去威權的記憶中。但自由民主早已是台灣的基本價值、是生活樣貌，政策、經濟的進步，更是台灣引以為傲的成績，這些都不容任何人奪走。

現在，就是守護台灣民主的歷史關鍵時刻。大罷免，大成功！

（作者為國立政治大學公共行政系兼任助理教授）

本文經授權轉載自施佳良臉書

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