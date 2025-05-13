曹興誠八不居士》罷免掉藍色立委，對國民黨只是最輕微的處罰

中共所建立的爬蟲社會，比喬治歐威爾「動物農莊」和「1984」兩部著作所描述的社會還要恐怖。所有中國人莫不拚命往外逃，國民黨竟然還想把台灣人往這個地獄裡推。

◎ 曹興誠

專制極權是農業社會普遍的政治現象。統治階層靠謊言暴力壓迫百姓屈服，得以享受特權；一般百姓基本上都是勞苦終日，仍然食不果腹，淪為賤民。

18世紀啓蒙運動鼓勵求知，提倡人權和平等，人類社會開始進化，在美國出現了民主共和政體，成為世界的進步象徵。

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從專制進化到民主，就像爬蟲類的恐龍進化成鳥類，是人類文明的重大飛躍。

鳥類比較爬蟲類，身體結構更精巧、代謝更有效率、能維持體溫，適應多種環境，智力也比爬蟲高出許多，能求偶、築巢、育嬰、學習等等。

中共是中國歷來組織最嚴密、行為最殘暴的政權。（歐新社檔案照）

中國的專制體制，像千年不變的爬蟲，太多的中國人習慣在二度空間裡弱肉強食、互相傷害，卻拒絕飛向互相尊重、人人自由的民主天空。

中共是中國歷來組織最嚴密、行為最殘暴的爬蟲政權。台灣很幸運的得到美國的保護，沒有受到這個爬蟲政權的侵害，更自1996年完成了民主的轉型和進化，開始飛行在自由和法治的朗朗晴空。

可惜台灣的國民黨黨公職和立委，仍然持有爬蟲的思維，竟然想幫助中共來吞併台灣。

爬蟲們都在二度空間爬行，看不清楚彼此的愚蠢。但鳥類從空中俯瞰，就知道爬蟲的智商低劣。

例如中共和國民黨都強調「統一」，但鳥類和爬蟲類如何能夠統一？他們又說，兩岸「血脈相連」，所以應該統一，那就好像說，凡是親戚都應該住在一起，錢大家共有，那真是共產黨的蠢話。

台灣已是民主自由的國家，國民黨竟然想幫助專制極權的中共來吞併台灣。圖為國民黨立委傅崐萁（右三）等17位藍委去年在中國北京與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤會面。（圖取自新華網）

爬蟲社會不肯去保障彼此的生存權、財產權和自由權。既使辛苦努力做到了外交部長、國防部長，甚至國家主席，竟然可以一夕之間蒸發，不知去向。好像小爬蟲被大爬蟲一下子吞進了肚子裡；這種現象極其恐怖。

最可笑的是，爬蟲社會還在談「偉大民族復興」。他們覺得做小恐龍不夠，受到了所謂百年屈辱；所以他們想「復興」成為超大的恐龍，這樣可以欺負恐嚇別人，這就是他們所謂的「復興」。

如果你跟他們說，恐龍就別復興了，應想辦法引進民主，進化成鳥類吧！他們就會罵你「辱華」，宣判你違反「國安法」，以「顛覆國家政權罪」關你殺你。

中共所建立的爬蟲社會，比喬治歐威爾「動物農莊」和「1984」兩部著作所描述的社會還要恐怖。所有中國人莫不拚命往外逃，國民黨竟然還想把台灣人往這個地獄裡推。

今天國民黨這些黨公職和立委之惡，較中共更劣，因為台灣明明已經進化成為自由的飛鳥社會，他們卻想逼大家退化回去做爬蟲。

國民黨這種作為，比黑道販賣人口、逼良為娼的罪行還要嚴重百倍。我們把國民黨立委罷掉，對他們真的只是最輕微的處罰。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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