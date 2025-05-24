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法操》骨折手術開錯刀知名醫院判賠，遇到醫療疏失該怎麼辦？

生病看醫生已經成為民眾生活不可或缺的一部分，但如果在看病治療的時候，遇到醫療疏失或是醫療糾紛該怎麼主張自己的權利？
法操FOLLAW

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2025/05/24 08:30

◎ 法操司想傳媒

生病看醫生已經成為民眾生活不可或缺的一部分，但如果在看病治療的時候，遇到醫療疏失或是醫療糾紛該怎麼主張自己的權利？近期有則新聞報導指出，高雄市陳姓男子右手酸痛，到知名醫院治療後，發現醫生所做的骨折手術，與他簽署同意書內容不符，要求賠償524萬元，高等法院高雄分院認為有醫療疏失，判決賠償30萬元。

高雄市區某知名醫院開錯骨折手術，被高雄高分院判決賠償。（資料照）高雄市區某知名醫院開錯骨折手術，被高雄高分院判決賠償。（資料照）

何謂醫療常規？

判決書中提及，判斷醫院是否有疏失的其中一項依據就是有沒有符合「醫療常規」。但什麼是「醫療常規」？

根據最高法院105年台上字第182號判決就指出：「在醫療行為，因具專業性、錯綜性及不可預測性，並為求醫療水準提升及保障病人權益的均衡，一般均以醫療常規，作為醫護人員注意義務的判別標準。」故所謂的醫療常規指的是在臨床現場，一般平均理性醫師所廣泛從事的醫療方法。但不是每個醫生面對不同病患時都要給出同一套解決方法，而是需要視個案做出最符合病患利益的決定。

遇到醫療糾紛該怎麼主張自己的權利？

如果不幸遇到醫療糾紛，該怎麼主張自己的權利？您可以尋求刑及民事責任。

刑事責任部分，若醫師的醫療行為造成身體上的傷害，您可以依據刑法第284條規定主張對方過失傷害：「因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。」

若醫師因為醫療行為不當，導致病患不幸死亡，跟據刑法第276條規定，構成過失致死罪：「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」

在民事賠償部分，您可以同時主張契約責任與侵權行為。若醫病關係是在病患與醫師自行開業的診所，而醫療行為發生瑕疵時即屬於醫師未依債之本旨提出給付，構成不完全給付，病患可以依民法第227條規定向醫師請求不完全給付的損害賠償，也可以依照民法第184條及醫療法第82條規定請求侵權行為損害賠償。

倘若病患是給醫療院所的醫師看診而發生醫療糾紛，醫療契約則是存在於醫療院所與病患之間，而負責看診的醫生即屬於醫療院所的履行輔助人，病患可以對醫療院所主張債務不履行之不完全給付請求損害賠償，病患也可以向看診的醫師主張侵權行為損害賠償，而醫療院所則需要負僱用人人之連帶賠償責任。

像是本件案例，一、二審法官據衛生福利部醫事審議委員會審議報告，病人簽名的建議手術名稱為「右手橈骨復位及韌帶修補」，而醫生做的卻是「右側橈骨頭截骨手術」，認定有疏失，並審酌受損情形，認為應該要賠償30萬元。

醫療糾紛的舉證與訴訟過程十分複雜，一般人常常因為欠缺專業知識望而卻步，法操提醒您若遇到醫療糾紛，建議尋求專業的律師協助，捍衛自己的權利。

本文經授權轉載自【法操】骨折手術開錯刀知名醫院判賠，遇到醫療疏失該怎麼辦？

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