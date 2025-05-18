自由開講》習近平曾賭「武統台灣」

◎ 劉孔伏

習近平高估了自己的實力，誤判了國際形勢，提出了「東昇西降」，大搞戰狼外交，把「造反有理」這套把戲推向國際，顛覆國際秩序，搞亂世界，企圖亂中奪取世界話語權，把美帝踩在腳下，建立中共為中心的「世界命運共同體」。

中國國家主席習近平。（歐新社檔案照）

幾年下來，習近平的戰狼外交遭到以美歐為首的世界自由民主國家強烈反抗抵制，他不僅沒有達到自己的目的，反而使中共在國際上更加孤立。這引起了黨內外不少人士的指責，甚至有老幹部要求他下台換人，但他卻不以為然，利用大權在握加以壓制管控，以反腐之名抓捕幾個反對者，殺雞儆猴。為了掩飾挽回其挫敗無能，他決定賭上一把，企圖「武統台灣」，建立豐功偉業。

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《維基百科》梁振英條云，這位香港前特首被人指為「中共地下黨員」。他生於1954年，籍貫山東威海衛，與彭麗媛是山東老鄉。他涉足政治很早，曾任香港《基本法》起草委員會秘書長，頻繁往來於香港和北京之間，與中共高層領導人交往密切。

2019年香港「反送中」運動，習近平動用國安力量鎮壓，消滅了香港「一國兩制」。（路透）

2014香港「佔中」運動期間，時任特首的他明確地知道習近平絕不會讓步，主張鎮壓，只是「佔中」運動現場總指揮鄭宇碩為避免流血衝突而主動撤出作罷。2019年香港「反送中」運動開始，這位前特首就暗中放出話來：「這是香港人最後一次行使遊行示威的民主權利。」習近平最終動用國安力量加以鎮壓，消滅了香港「一國兩制」，這就不僅否定了鄧小平「改革開放」的路線，而且徹底斬斷了黨內外大多數人「和平統一台灣」的念想，使他極力主張的「武統台灣」成為中共唯一選項 。在中共二十大上，習家軍全面上位，他個人獨裁體制終於完成。



俄羅斯總統普廷不顧習近平的勸阻，提前發起了侵略烏克蘭的戰爭，結果進攻基輔失敗，戰爭陷入僵局。中共二十大後，習近平就下令準備「武統台灣」，以策應普廷烏俄戰爭的不利局面。結果遭到火箭軍司令李玉超等將領以軍隊武器裝備準備不足為由，難以從命，加以拒絕。習近平盛怒之下命令成立調查組進行調查，不查不知道，一查嚇一跳，軍隊腐敗嚴重，從而爆發了國防部長李尚福和火箭軍司令李玉超等一大批將領貪腐窩案，牽涉波及航天軍工系統。習近平「武統台灣」賭局尚未開始，就被破局，輸贏已定！

2022年俄羅斯總統普廷發動侵略烏克蘭戰爭，戰事至今未歇。（美聯社檔案照）

中共是靠槍桿子起家的，「槍桿子裏面出政權」；也是靠槍桿子保衛支撐政權，只要槍桿子不出問題，中共政權穩定安全。現在中共軍隊不是過去那樣的人民子弟兵，已經腐敗了數十年，制度性腐敗，根深蒂固。習近平軍隊反腐不是制度性反腐，而是選擇性反腐，打擊反對者，提拔安插自己人。他軍隊反腐十多年，查處將軍就有一百六十人之多，越反腐越腐敗，就連他自己提拔安插的人也同樣腐敗。軍心浮動，爭鬥激烈，人人自危，反彈怨聲四起，這不是槍桿子出了大問題了嗎？這樣腐敗無能的軍隊能打仗嗎？最多只能做一些虛張聲勢的騷擾挑釁表面功夫，嚇唬嚇唬人，刷存在感。現在大多數是獨身子女當兵參軍，大多想混兩年撈些好處，哪個家庭願意自己的子女上前線堵槍眼？一旦「武統台灣」，恐怕還沒到台灣海峽，就可能造成軍隊譁變，反戈一擊，「首戰即終戰」（馬英九語）。

當然，美國與西方民主國家對中共經濟制裁和武力嚇阻不但不能停，反而要加強擴大，這是為了預防突發事件和長遠和平之需要。

（作者為中國歷史學家，現流亡泰國）

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