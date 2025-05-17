自由開講》高關稅時代 發展智慧城市擴大內需

◎ 郭良蕙

當國家面臨外部經濟不確定性、貿易衝突時，建議初期透過擴大內需來減少對外部需求的依賴，維持國內經濟穩定。而如今台灣面臨高關稅的挑戰，要如何有效的擴大內需？

危機即是轉機！

觀察當前各地方政府發展智慧城市治理的情況，例如：台北市運用智能交通管理系統、電子支付、智慧政府服務；新北市推廣智慧水務管理、數位健康與長照服務；桃園市著重於產業升級與製造業的數字化轉型；台中市採用智慧環境監控、智慧路燈系統、數位市民平台；台南市在農業領域的智慧應用取得了一定成效；高雄市利用智慧技術進行港口的物流管理、智慧健康服務等。

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上述城市應有再增強數位化城市管理及擴大內需的潛力！

高雄港長榮海運的智慧碼頭「第七貨櫃中心」，導入5G商頻專網，成功應用在貨櫃場的自動化作業，位於室內的操作中心，操作員盯著同步轉播碼頭動態的螢幕設備，遠端控制港口的自動化橋式機。（資料照）

在高關稅時代，可先擴大發展智慧城市，加快對智慧城市相關產品的自主研發及製造，提高在地的創新能力及技術水平，不限於硬體的生產，也包含開發在地的數據驅動決策方案。以下針對幾個城市建議：

一、台北市、新北市及桃園市可再整合成一個智能城市大平台、零死角的智能交通系統、低軌衛星城市。

二、台中市可優化健全智慧公共安全控制系統、數位文化發展。

三、台南市可再將農業數據模組化，擴展至雲嘉地區。

四、高雄市可再加強無障礙智慧安養、工安智能監控。

最後，在平衡隱私安全及公平原則下，智慧城市需透過跨部會合作支持，短期從土地規劃、交通管理、科技運用，到數字化、標準化轉型；長期來看，達到產業升級的目標，提升城市運營效率，更準確制定政策及應對突發事件，並且創造新的消費與投資機會，充滿了無限的可能！

（作者為自由業）

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