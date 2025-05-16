自由開講》美籍教宗登位 台梵關係穩固發展

◎ 李立聖

近日隨著前任教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷，全球天主教會進入新一頁。歷經教宗選舉，來自美國芝加哥的普瑞弗斯特（Robert Prevost）樞機獲選，成為第267任教宗，取名為「教宗良十四世」。這位新任教宗擁有美國與秘魯雙重國籍，早年曾在秘魯擔任主教，並於2023年獲任為主教部部長，主責全球主教任命事務，具備豐富的國際牧靈經驗與治理能力。

在當選後的首次講話中，教宗良十四世以「願你們平安」作為開場，呼籲世人團結、對話、彼此寬恕。他明確表示，將延續教宗方濟各所倡導的教會改革方向，持續關懷貧弱群體、環境永續、社會正義等議題，致力於打造更具包容與關懷精神的教會。同時，他也強調信仰應跨越族群與國界，「建橋」將會是他任內的重要使命。

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新教宗良十四世表示，將持續關懷貧弱群體、環境永續、社會正義等議題，致力於打造更具包容與關懷精神的教會。（歐新社）

儘管對中國議題仍低調以對，教宗良十四世過去曾參與處理中梵主教任命協議，對中國教會處境應有所理解。中國曾在2023年未經教廷批准，擅自任命主教，違背雙方協議，引發國際關注。預料新教宗將持續關心中國境內信徒的人權與宗教自由處境，並尋求對話與尊重並存的平衡策略。然而，這並不意味教廷將犧牲與台灣的關係。事實上，教宗本人對台灣民主制度與宗教自由表達過正面態度，雙邊關係仍有穩固基礎。

總結而言，教宗良十四世的上任，不僅代表信仰的傳承，更是國際價值的延續。台灣作為與梵蒂岡維持邦交的民主國家，雙方將持續站穩宗教自由、人權與民主的最前線。在全球局勢動盪的當下，台梵關係象徵著一種信念：即使面對強權壓力，仍能堅持普世價值，持守良善與尊嚴。

（作者為長老教會青年、政治工作者）

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