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自由開講》彰化不能再錯過下一波產業革命

2025/05/14 09:30

◎ 林世賢

近日，王惠美縣長宣示將推動AI產業園區，並向中央提出多項建設訴求。然而，這些政策看似新穎，其實多年前我就已公開倡議。例如2020年，我便提出明道大學舊址應轉型為「純綠電AI數據中心」，為彰化吸引高端人才與產業投資。然而多年來，縣府始終無視這些具體建言，產業用地與配套始終停滯不前。

產業規劃不足，人才與資金不斷流失

彰化市目前的彰化交流道特定區約1500公頃土地，竟有超過七成編列為農業區。王縣長僅規劃30多公頃產業用地，根本不足以帶動產業聚落發展，更難以串接上下游供應鏈。要打造完整產業聚落、串連研發、生產與物流，至少需要500公頃以上。因為缺乏合理規劃，許多優質企業選擇前往中部科學園區或台中發展，彰化只能眼睜睜看著機會流失。

2022年完工的彰化離岸風電運維港，可由航道直接讓船隻開往海上風機作業，不用從台中繞遠路，卻因與彰化漁港共用同一個出入口航道，而遲遲未能開港。（彰化縣政府提供）2022年完工的彰化離岸風電運維港，可由航道直接讓船隻開往海上風機作業，不用從台中繞遠路，卻因與彰化漁港共用同一個出入口航道，而遲遲未能開港。（彰化縣政府提供）

綠電政策失能，錯失風機運維港

此外，在再生能源的政策布局上，縣府也明顯態度消極。當初中央推動風機運維港計畫時，彰化本是首選，擁有全國最好的離岸風場，但因地方政府未積極爭取、不願承擔風電配套責任，最終讓台中港搶下機會。這不僅讓彰化錯失千億等級的產業外溢效益，也再次反映出王縣長缺乏對新興產業的理解與佈局。

無人載具：彰化的下一個產業契機

全球無人載具（UAV）產業正快速擴張，根據市場預測，2030年全球無人載具市場規模將達到546億美元。台灣政府已成立「卓越無人機海外商機聯盟」，預計2030年國內產值將突破400億元新台幣。彰化若能設立無人載具專區，不僅有助吸引企業進駐，也能強化農業應用、智慧交通與國防自主能力。

彰化若能設立無人載具專區，不僅能吸引企業進駐，也是彰化傳產升級的契機。圖為彰化市4月舉辦「無人機崛起」產業論壇。（彰化市公所提供）彰化若能設立無人載具專區，不僅能吸引企業進駐，也是彰化傳產升級的契機。圖為彰化市4月舉辦「無人機崛起」產業論壇。（彰化市公所提供）

彰化需要一個有行動力的產業願景

彰化縣政府年預算超過700億元，市公所僅約13億元，即使如此，彰化市在資源極少的情況下，仍靠踏實規劃與有效執行，獲得包括政府服務獎、國家卓越建設金質獎、觀光經典小鎮等七大國家級獎項。反觀王縣長，坐擁高達50倍的預算，卻在重大產業議題上動輒缺席。

今日彰化面臨的挑戰，是長年產業政策缺位、土地規劃滯後的結果。年輕人外流、薪資偏低、轉型緩慢，並非偶然。我們不缺潛力，但需要更懂產業、願意規劃、具前瞻視野的治理者。希望未來的縣政能真正回應產業所需，補足過去七年的空白，讓彰化不再錯過下一波的經濟機會。

（作者為彰化市長）

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