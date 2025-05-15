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自由開講》敢問朱立倫先生！

2025/05/15 09:30

◎ 王崇堯

國民黨主席朱立倫於5月7日公開控訴，說總統賴清德是獨裁者，假借民主之名，動用司法手段來消滅在野黨。朱立倫還說賴總統今天對在野黨的所作所為，就是在作希特勒做的事。隨後，德國在台協會馬上在當天晚間於官方臉書發文，表示對朱立倫最近的言論深感失望和擔憂，不管是納粹政權的罪行、或德國與歐洲於1933年至1945年間發生的暴行，任何將前述事件與台灣當前政治局勢相提並論的企圖，都令人深感不安。德國在台協會還呼籲國民黨領導階層，在國內政治論述中，應避免進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。

國民黨主席朱立倫。（資料照）國民黨主席朱立倫。（資料照）

朱立倫先生不只缺乏歷史敏感度，對德國納粹的歷史知識也很缺乏。我們知道希特勒於1933年上台後，除了禁止納粹以外的政黨外，也開始在達豪集中營監禁納粹政權的政治對手，包括共產黨員和社會民主黨的高層領導人。當時被逮捕的共產黨員多達4萬人，其中100名的共產黨員及社會民主黨的高層領導人，包括前總統Friedrich Ebert都被關押在集中營裡。朱立倫先生你可否知道在1933年底，達豪集中營內就關押著將近2萬7,000人，而其中大多數是政治犯。

也就是說，納粹政權在對猶太人或殘疾人採取任何重大行動之前，德國的共產黨員就先遭到大規模的逮捕和酷刑，而其領導人Ernst Thälmann是在集中營裡度過了11年多後，才被納粹的黨衛軍殺害。敢問朱立倫先生，國民黨或其它政黨有被禁止政治活動嗎？你們有那些人有因政治意見不同而被關監嗎？你們被司法單位調查，不是因你們集體作弊嗎？在罷免綠委時抄寫死人連署嗎？而公民罷團會去罷免你們的立委，不就是你們的立委在立法院的毀憲亂政嗎？

二戰期間，有數以萬計的猶太人、政治犯和蘇聯戰俘死於納粹德國集中營，更有許多人死於系統性處決及非人道醫學實驗。圖為柏林郊區的薩克森豪森集中營。（美聯社）二戰期間，有數以萬計的猶太人、政治犯和蘇聯戰俘死於納粹德國集中營，更有許多人死於系統性處決及非人道醫學實驗。圖為柏林郊區的薩克森豪森集中營。（美聯社）

朱立倫先生你可否知道在希特勒的達豪集中營，當時第714步兵師的少尉Peter Geissler在定期寄回家的信中這樣說道：「現在幾乎每天都有大批共產黨員被槍殺和絞死。」敢問朱立倫先生，你們的國民黨員有遭到如此的對待嗎？而你作為國民黨的黨主席被關了嗎？如果有一天你被司法單位調查，請記得這無關於賴總統，而是國民黨在你的領導下，涉及抄寫死人連署的集體作弊才對！

朱立倫先生最離譜的是，竟將自己國家民選的總統批為獨裁的「希特勒」。其實，如果我們曾認真地在此土地生活的話，我們就會知道，並可理性、客觀地從台灣的歷史推論出：在台灣各個政黨或政黨領袖的所作所為，誰比較可能像「希特勒」！

（作者是前台南神學院院長）

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