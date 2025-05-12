晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

賴中強 公民力量》中國與傅崐萁的下一步棋

面對台灣民主派空前大團結的大罷免攻勢，中國與傅崐萁集團的策略就是分化台灣人、裂解共同體。上周五是立法院總質詢結束後第一天的院會，那只是牛刀小試，真正分化的大戲還在後面。
賴中強

賴中強

2025/05/12 18:40

◎ 賴中強

面對台灣民主派空前大團結的大罷免攻勢，中國與傅崐萁集團的策略就是分化台灣人、裂解共同體。上周五是立法院總質詢結束後第一天的院會，那只是牛刀小試，真正分化的大戲還在後面。

面對大罷免攻勢，中國與傅崐萁集團的策略就是分化台灣人、裂解共同體。（資料照）面對大罷免攻勢，中國與傅崐萁集團的策略就是分化台灣人、裂解共同體。（資料照）

傅崐萁集團的分化攻勢，其實是在本次院會變更議程第二十案以後：

第20案 老舊核電廠延役（核子反應器設施管制法第六條）

面對地球暖化，確實多國科學家在研究將來是否可能有更安全的新核能發電技術，日前賴清德總統舉「比爾蓋茲-液態鈉取代水冷卻」以及「核融合取代核分裂」兩項核能新技術，並說：「若該新式的核能發電安全更有保障，核廢料也會更少，相信屆時社會的接受度會比較大」

賴清德說的，是人類對未來新科技的可能應保持開放的態度，新核電技術能否為國人接受，那也是幾年後的未來式。比爾蓋茲的實驗，美國政府預計到2030年才會核准運轉，台灣實在沒有必要搶當白老鼠。但是，傅崐萁集團做的，卻是要修核子反應器設施管制法第六條，讓位處於地震斷層帶的老舊核三廠破格延役。

讓核三廠破格延役，斷層帶位置不變，舊技術不變，老舊設備只會更老，大量核廢料不變，戰爭受攻擊高風險不變。傅崐萁集團、中國政府與核工幫，請不要拿錯置的概念，來分化台灣人！

面對傅崐萁集團將修核管法第六條，讓位處地震斷層帶的老舊核三廠破格延役，呼籲全民站出來，反對核電重啟，拒絕草率修法。（取自貼文）面對傅崐萁集團將修核管法第六條，讓位處地震斷層帶的老舊核三廠破格延役，呼籲全民站出來，反對核電重啟，拒絕草率修法。（取自貼文）

青鳥夥伴，今天晚上六點半，大家濟南路再相見。

用力喊出：反對核管法修正。

民進黨諸公，面對上面及下面這些分化，麻煩想想團結全民的政策與論述，大家都要加油啦。

▲第22案 反廢死公投

▲第23案 反戒嚴公投

▲25案 普發現金（預算法增訂第八十一條之一）

▲第26案 軍人保險條例

▲第27案 退除役官兵輔導條例

▲第28案 軍人待遇條例

▲第29案 軍人待遇條例

▲第30案 公職人員選舉罷免法

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書