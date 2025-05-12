賴中強 公民力量》中國與傅崐萁的下一步棋

面對台灣民主派空前大團結的大罷免攻勢，中國與傅崐萁集團的策略就是分化台灣人、裂解共同體。上周五是立法院總質詢結束後第一天的院會，那只是牛刀小試，真正分化的大戲還在後面。

◎ 賴中強

面對台灣民主派空前大團結的大罷免攻勢，中國與傅崐萁集團的策略就是分化台灣人、裂解共同體。上周五是立法院總質詢結束後第一天的院會，那只是牛刀小試，真正分化的大戲還在後面。

面對大罷免攻勢，中國與傅崐萁集團的策略就是分化台灣人、裂解共同體。（資料照）

傅崐萁集團的分化攻勢，其實是在本次院會變更議程第二十案以後：

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▲ 第20案 老舊核電廠延役（核子反應器設施管制法第六條）

面對地球暖化，確實多國科學家在研究將來是否可能有更安全的新核能發電技術，日前賴清德總統舉「比爾蓋茲-液態鈉取代水冷卻」以及「核融合取代核分裂」兩項核能新技術，並說：「若該新式的核能發電安全更有保障，核廢料也會更少，相信屆時社會的接受度會比較大」

賴清德說的，是人類對未來新科技的可能應保持開放的態度，新核電技術能否為國人接受，那也是幾年後的未來式。比爾蓋茲的實驗，美國政府預計到2030年才會核准運轉，台灣實在沒有必要搶當白老鼠。但是，傅崐萁集團做的，卻是要修核子反應器設施管制法第六條，讓位處於地震斷層帶的老舊核三廠破格延役。

讓核三廠破格延役，斷層帶位置不變，舊技術不變，老舊設備只會更老，大量核廢料不變，戰爭受攻擊高風險不變。傅崐萁集團、中國政府與核工幫，請不要拿錯置的概念，來分化台灣人！

面對傅崐萁集團將修核管法第六條，讓位處地震斷層帶的老舊核三廠破格延役，呼籲全民站出來，反對核電重啟，拒絕草率修法。（取自貼文）

青鳥夥伴，今天晚上六點半，大家濟南路再相見。

用力喊出：反對核管法修正。

民進黨諸公，面對上面及下面這些分化，麻煩想想團結全民的政策與論述，大家都要加油啦。

▲第22案 反廢死公投

▲第23案 反戒嚴公投

▲25案 普發現金（預算法增訂第八十一條之一）

▲第26案 軍人保險條例

▲第27案 退除役官兵輔導條例

▲第28案 軍人待遇條例

▲第29案 軍人待遇條例

▲第30案 公職人員選舉罷免法

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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