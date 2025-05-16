自由開講》反共不再只是歷史詞彙—是時候重談國家立場

◎ 杜新富

近年來，國民黨已鮮少談及「反共」。自馬英九總統任內起，黨內高層與中國互動頻繁，從連戰、馬英九到現任副主席、立委、地方首長，接連訪中，與中共官員會面｢共商未來｣。這樣的安排看似和平交流，實則已陷入中共長年經營的統戰框架。



國民黨高層接連訪中，表面上看似和平交流，實則已陷入中共的統戰框架。圖為國民黨副主席連勝文4月前往杭州與中國國台辦主任宋濤（右）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

更有部分青年透過「交流」進入中國高校掛名進修，台灣學者專家也不遑多讓，接受對口單位安排訪問、參觀，甚至合作；退休將領則更成群結隊，循著學長帶學弟的方式造訪中國，淡忘當年反共保台的初衷。當年國民黨因戰敗撤退來台，今日卻親自牽線將後代送回「根源」？這難道不是變相「落葉歸根」？

在台灣多數人民仍堅守自由民主體制的當下，這些舉措若非投共，亦已深陷統戰之網。面對這股趨勢，我們必須正視一個問題：是否應該重談反共？如今正是時機。

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在國際上，中共對內壓迫人權，對外軍事擴張、打壓台灣。美中貿易科技戰持續，民主與極權之間的界線愈發明確。台灣要自保，唯有堅守民主陣營，不應再對極權政權存有幻想。

回顧過去，李登輝總統任內曾提出「戒急用忍」政策，試圖降低對中國的經濟依賴。如今我們或可重新思考類似原則，拒絕高科技產業赴中設廠，防範關鍵技術外流，並配合民主盟友推動供應鏈重組、科技脫鉤。

重談反共，不是訴諸仇恨，而是重申價值選擇。我們要選擇自由，還是接受極權？要捍衛台灣的主體性，還是讓統戰合理化為「和平交流」的包裝？國民黨若仍有「反共」的基因，就該明確表態；否則，歷史終將為其定位。

台灣不能也不應走回頭路。唯有重談反共，才能守住我們的民主底線。

（作者為阿美族，從事自由業）

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