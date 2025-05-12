黃澎孝練「孝」話》別拿放假來偷換「台灣光復」歷史謊言的放水

「台灣光復節」就是中國國民黨羞辱台灣人的歷史醜聞！因為，「光復」一詞飽含對台灣人的貶抑。除了暗示「台灣人」是「被拯救」、「被解放者」。另一方面的意思則又隱含了中國人或是中國國民黨乃是「光復」台灣，解救台灣人的「恩人」

◎ 黃澎孝

先簡單的說吧！

「台灣光復節」就是中國國民黨羞辱台灣人的歷史醜聞！

因為，「光復」一詞飽含對台灣人的貶抑。除了暗示「台灣人」是「被拯救」、「被解放者」。另一方面的意思則又隱含了中國人或是中國國民黨乃是「光復」台灣，解救台灣人的「恩人」⋯⋯。

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國民黨聯手民眾黨在立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，並將10月25日訂為「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」。（取自朱立倫臉書）

事實上，我們3、4、5年級生人，只要回憶一下當年「唱遍大街小巷」的「台灣光復節歌」的歌詞：

「張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，

唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘。」

「不能忘，常思量，不能忘，常思量。 國家恩惠 情分深長 不能忘。 」

「有錢難買真情意，有錢難買真爹娘， 今朝重見天和地，八年血戰不能忘⋯」

這首典型的「洗腦歌」，歌詞中一再重複：「不能忘、不能忘」，是要台灣人不能忘記什麼呢？主要就以下兩點：

▲ 不能忘記「八年血戰」的「國家恩惠」⋯⋯。

▲ 不能忘記讓台灣人「今朝重見天和地」的「真爹娘」

首先，台灣之所以淪為日本殖民地，責任完全在中國，那是因為甲午戰爭中國打了大敗仗，才把台灣割讓日本以求和。這就像某些不肖家長，賭輸後賣兒鬻女還債一樣，50年後肖想要贏回，就算是「真爹娘」也不能片面要求恢復「親權」。事實上，按照現代法律的親權理論，任何放棄子女的行為，非經成年子女同意，家長的「親權」將永久喪失！這就是二戰結束後，聯合國主張應予殖民地「自決」的法理之所在。

其次，日本之所以投降，之所以「放棄」台灣，難道是因為中國「八年血戰」打敗日本所致嗎？

事實上，如今二戰史料基本上都已經大白於世了。請問：

▲ 有哪個史學者，提得出來中國的所謂「八年抗戰」或是「14年抗戰」是為了「光復台灣」而戰的嗎？

▲ 有哪一句抗戰口號曾喊過要「解救台灣同胞」？或說要為「光復台灣」抗戰到底的？

▲ 二戰期間，可有哪一支中國軍隊或中共游擊隊曾踏足過台灣、澎湖的？

▲ 二戰期間，中國有哪一場戰役曾發揮過足以讓日本投降？或讓台灣因之而光復的關鍵作用？

就以在二戰步入尾聲的1944年而言。相對於盟軍在歐洲的節節勝利，1944年的蔣介石不但與羅斯福指派的參謀長史迪威之間的內鬥進入白熱化。另一方面，蔣介石又無力抵抗日軍該年4月起發動的「一號作戰」。以致於從河南由北而南逐次喪失了鄭州、登封、許昌和洛陽等重鎮。以及湖南省會長沙、湘南軍事重鎮衡陽，乃至於廣西軍事重鎮桂林和柳州也雙雙失守。

到了1944年12月2日，日軍竟已進佔貴州獨山，距離陪都重慶僅400公里。重慶人心惶惶，國民政府一度還考慮要遷都西昌。

在如此亡命不及，自顧不暇之下，國民黨有何面目誇誇其談「光復台灣」？

事實上，自從1987年7月15日台灣解除了國民黨長達38年之久的戒嚴令後，有關國民黨訂定的所謂「台灣光復節」，早已被台灣人民唾棄多年了。

習近平5月7至10日至俄羅斯進行國是訪問，啟程前在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章中，特別提及台灣光復80周年。（取自貼文）

為什麼，藍白兩黨突然又在立法院藉著三讀通過所謂「紀念日及節日實施條例」，又將10月25日訂為「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，還調整為國訂假日呢？

答案應該是在中共總書記習近平7日啟程前往莫斯科之前，特別安排在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章中。

習近平在文中論述所謂「維護戰後國際秩序」的區塊中，提出了「今年也是台灣光復80周年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。」

國共兩黨突然在所謂「台灣光復八十週年」的議題上遙相呼應，事實上，這也提醒了我們，今年10月25日之前，中共必將發起一場有關台灣主權的認知戰。

在大概率上，紅統化的國民黨恐又將扮演一個隨風起舞的賣台角色！我們可要提醒大家：別讓國民黨拿「放假」來偷換台灣光復歷史謊言的「放水」！而讓至為珍貴的台灣主權受到波及！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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