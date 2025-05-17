自由開講》川普大學演說 十句話看透他自己

◎ 廖明輝

川普日前在阿拉巴馬大學發表一場很精彩的演講，全場將近六十分鐘都無冷場。

美國總統川普於5月1日在阿拉巴馬州塔斯卡盧薩的阿拉巴馬大學發表畢業典禮致詞。（美聯社）

川普演講生動自然，以自己的人生經歷與體驗，為2025年級大學畢業生提供十項建議，包括：你已經不年輕、熱愛你所做的事、要敢想敢做、努力工作、不要失去動能、要做一個局外人、相信你的直覺、相信美國夢、自己視為贏家、永不放棄。乍看之下不過是例行勉勵，但若細細品味川普的演講內容，不難發現這場演說其實是川普自我認知與價值體系的縮影，值得關注他個性與領導風格的觀察者深入解析。

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與過去他在政治場所或媒體訪問中火藥味十足的語言風格不同，這次演說更多的是一種「父執輩對後輩」的勉勵語氣。他娓娓道來的十項人生建言，表面上是給予畢業生的指引，實則亦是他個人奮鬥歷程與價值選擇的真實呈現。例如他反覆強調「熱愛你所做的事」、「相信你的直覺」、「不要失去動能」等概念，既反映出他對成功的執著，也透露出他對自我定位的強烈信仰，他不只是成功的企業家與政治人物，更是堅信意志與行動能主宰命運的實踐者。

更值得注意的是，這場演說所蘊含的心理智慧，與川普一貫的政治形象形成某種張力。人們常批評他反智、衝動甚至冷酷無情，但在這次長達近一小時的演說中，他所流露出的，不僅是老練的語言操作能力，更是對「失敗恐懼」的內心深層回應。他提到南非高爾夫球傳奇蓋瑞・普萊爾的名言：「我越努力，運氣越好。」這句話幾乎可視為川普人生哲學的代表。在他的信念中，運氣並非來自機遇，而是來自永不停止的向前推進。

此外，他在演講中強調「做一個局外人」的精神，正好點出他政治風格的邏輯。川普從來不試圖成為體制的一部分，他自詡為破壞體制的人、改革的觸媒、規則的挑戰者。這種「反建制」姿態，使他在政治上持續保持鮮明個性，也讓他的追隨者深信他是真誠的。值得玩味的是，這場演說幾乎被主流媒體忽略，顯示出媒體對川普「非政治性演說」的低敏感度。或許是過去經驗讓媒體記者更關注他的爭議發言，而忽略這場演說那份難得的人文底蘊與深度。然而，正是這種「無爭議」的內容，更能提供川普個人心理與行為邏輯的第一手素材。可以從川普這十句給畢業生的建言中，解讀出川普的「心靈履歷表」。

最後，我們不可忽視這場演說所呈現的另一層面向：川普對「勝利」的執念。他最後以「You fight! Fight! Fight! You win! Win! Win!」為總結，不僅將其十點人生哲學濃縮為行動綱領，也再次強化他一貫的「鬥士」形象。這種語言不僅強化聽眾情緒，也將個人奮鬥與團體勝利綁在一起，塑造出一種「我們都是贏家」的心理認同感，也是川普以另一種形式向世界說：「這就是我」。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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