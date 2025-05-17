晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川普大學演說 十句話看透他自己

2025/05/17 20:00

◎ 廖明輝

川普日前在阿拉巴馬大學發表一場很精彩的演講，全場將近六十分鐘都無冷場

美國總統川普於5月1日在阿拉巴馬州塔斯卡盧薩的阿拉巴馬大學發表畢業典禮致詞。（美聯社）美國總統川普於5月1日在阿拉巴馬州塔斯卡盧薩的阿拉巴馬大學發表畢業典禮致詞。（美聯社）

川普演講生動自然，以自己的人生經歷與體驗，為2025年級大學畢業生提供十項建議，包括：你已經不年輕、熱愛你所做的事、要敢想敢做、努力工作、不要失去動能、要做一個局外人、相信你的直覺、相信美國夢、自己視為贏家、永不放棄。乍看之下不過是例行勉勵，但若細細品味川普的演講內容，不難發現這場演說其實是川普自我認知與價值體系的縮影，值得關注他個性與領導風格的觀察者深入解析。

與過去他在政治場所或媒體訪問中火藥味十足的語言風格不同，這次演說更多的是一種「父執輩對後輩」的勉勵語氣。他娓娓道來的十項人生建言，表面上是給予畢業生的指引，實則亦是他個人奮鬥歷程與價值選擇的真實呈現。例如他反覆強調「熱愛你所做的事」、「相信你的直覺」、「不要失去動能」等概念，既反映出他對成功的執著，也透露出他對自我定位的強烈信仰，他不只是成功的企業家與政治人物，更是堅信意志與行動能主宰命運的實踐者。

更值得注意的是，這場演說所蘊含的心理智慧，與川普一貫的政治形象形成某種張力。人們常批評他反智、衝動甚至冷酷無情，但在這次長達近一小時的演說中，他所流露出的，不僅是老練的語言操作能力，更是對「失敗恐懼」的內心深層回應。他提到南非高爾夫球傳奇蓋瑞・普萊爾的名言：「我越努力，運氣越好。」這句話幾乎可視為川普人生哲學的代表。在他的信念中，運氣並非來自機遇，而是來自永不停止的向前推進。

此外，他在演講中強調「做一個局外人」的精神，正好點出他政治風格的邏輯。川普從來不試圖成為體制的一部分，他自詡為破壞體制的人、改革的觸媒、規則的挑戰者。這種「反建制」姿態，使他在政治上持續保持鮮明個性，也讓他的追隨者深信他是真誠的。值得玩味的是，這場演說幾乎被主流媒體忽略，顯示出媒體對川普「非政治性演說」的低敏感度。或許是過去經驗讓媒體記者更關注他的爭議發言，而忽略這場演說那份難得的人文底蘊與深度。然而，正是這種「無爭議」的內容，更能提供川普個人心理與行為邏輯的第一手素材。可以從川普這十句給畢業生的建言中，解讀出川普的「心靈履歷表」。

最後，我們不可忽視這場演說所呈現的另一層面向：川普對「勝利」的執念。他最後以「You fight! Fight! Fight! You win! Win! Win!」為總結，不僅將其十點人生哲學濃縮為行動綱領，也再次強化他一貫的「鬥士」形象。這種語言不僅強化聽眾情緒，也將個人奮鬥與團體勝利綁在一起，塑造出一種「我們都是贏家」的心理認同感，也是川普以另一種形式向世界說：「這就是我」。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書