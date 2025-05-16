自由開講》中菲南海衝突升溫 中國出動航母近航

◎ 衛重華

近日，中菲在南海的主權爭議急劇升溫。鐵線礁事件成為導火索，雙方一前一後登島插旗，分別宣示主權。中國海警首先於4月中旬登上鐵線礁，豎立五星旗，並清理礁上菲方設施，強調擁有無可爭辯的主權。

南海「鐵線礁」（Sandy Cay）是菲律賓與中國主權爭議焦點之一。（美聯社檔案照）

鐵線礁插旗競賽 兩國互嗆主權

隨後，菲律賓亦於4月27日派遣海軍、海岸防衛隊與國家警察聯合小組登礁，插上菲律賓國旗，宣稱中國未對該地實施有效控制。此舉不僅是主權聲索，更直接向國際社會展示各自對南海局勢的強硬立場，導致南沙群島局勢再度緊張。

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中菲在南沙群島鐵線礁上演「插旗競賽」，雙方派人展示國旗，互控對方侵犯主權。圖為菲方人員登上鐵線礁，展示菲國國旗。（法新社檔案照）

與此同時，美菲兩國於4月展開年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，動員約一萬四千名兵力，並首次將「海軍陸戰隊遠征艦艇攔截系統」（NMESIS）部署至菲律賓。該系統擁有對艦打擊能力，意圖明顯針對南海局勢而來，顯示美國正積極強化在第一島鏈的軍事存在。美方稱此舉為「太平洋威懾計畫」的一環，旨在制衡中國於印太地區的影響力。菲律賓對美方防衛承諾寄予厚望，試圖以此強化對抗中國壓力的籌碼。

然而，當美軍部隊結束操演、逐步撤離之際，中國隨即出動海軍「山東號」航母編隊穿越巴林塘海峽，最接近菲律賓巴布延群島僅不足三海浬，對菲律賓北部本島形成極大軍事壓力。此舉明顯是對美菲演習的回應，意在展現中國在南海及周邊海域行動自由的意志，也凸顯中菲之間在南海主權爭奪的升溫態勢。面對中國航母的近航，美方反應低調，讓菲律賓國內產生疑美論調。

中國山東號航空母艦日前在菲律賓以東海域活動，並起降艦載機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

我國中華民國亦為南海諸島主權聲索國之一，目前於太平島設有海巡署駐守單位，進行定期補給與巡邏維護。但太平島距離台灣本島甚遠，戰略支援脆弱且容易被孤立。面對中菲南海衝突升溫，我國應主動強化太平島防衛設施與後勤補給體系，提升緊急應變與持久作戰能力。同時，外交層面應堅持和平、法治原則，重申對南海諸島的主權立場，並積極參與區域安全與航行自由的國際倡議，以確保我國在南海局勢中能堅持立場、避免捲入大國對抗，維護自身利益與區域穩定。

（作者為軍人）

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