許美華頻道》苗栗黑勢力真的有夠囂張！

罷團志工已經颳風下雨站在街頭好幾個月了，他們一天到晚被咒罵被羞辱被恐嚇都沒有退縮逃跑... 苗栗人，剩最後24小時了

◎ 許美華

先是前幾天光天化日之下，藍衣人公然拿球棒砸罷免宣傳車，然後是惡意在支持連署的友善店家門前，燒胎製造騷亂。

苗栗國罷免立委連線全體志工，不畏暴力，從未退縮。圖為志工宣傳車昨5日在苑裡鎮被砸。（苗栗國罷免立委連線提供）

昨天（0510），苗二立委邱鎮軍和苗栗縣長鍾東錦，帶了20幾個人來連署站，公然放話威脅志工：

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「我要來看看都是誰在罷免我」

嚇到現場民眾不敢來簽⋯

我知道苗栗很多人很害怕簽連署，就是因為邱鎮軍、鍾東錦這種黑色背景的政治人物橫行，讓苗栗總是烏雲罩頂。

但是，苗栗人，你要永遠這樣下去嗎？你的下一代也要這樣被恐嚇被威脅一路嚇大嗎？你到底還要忍受這些惡勢力多久？

苗栗是苗栗人的故鄉，自己的家鄉只能自己救，苗栗人為了苗栗開始勇敢起來好嗎？

罷團志工已經颳風下雨站在街頭好幾個月了，他們一天到晚晚被咒罵被羞辱被恐嚇都沒有退縮逃跑。（苗栗國罷免立委連線提供）

罷團志工已經颳風下雨站在街頭好幾個月了，他們一天到晚被咒罵被羞辱被恐嚇都沒有退縮逃跑，你們是在害怕什麼？

苗一陳超明、苗二邱鎮軍，5/13，明天下午5:30以前，一定要送件！

苗栗人，剩最後24小時了。圖為苗栗友善連署站。（取自貼文）

現在拿起筆，簽下去，就是改變的第一步，停止生活在恐懼中！

今晚，東海徐咖啡24小時營業不熄燈，一路連署到明天。

苗栗人，剩最後24小時，算我求你們了！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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