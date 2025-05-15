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自由開講》國軍為自由而戰：升級武器裝備 強化夜戰能力

2025/05/15 11:30

◎ 張亞柔

近年來，中共對台灣的威脅愈演愈烈，從軍機擾台、海上封鎖演練，到高調發布攻擊台灣本島的模擬畫面，種種行徑早已清楚傳遞出訊息——北京正以各種手段，試圖迫使台灣屈服於其統一野心之下。中共並非只是在虛張聲勢，而是透過一連串具體行動，不斷磨耗台灣的安全防線，妄圖讓台灣社會在恐懼與疲憊中失去抵抗意志。在這樣的現實面前，我們絕不能對和平抱持任何不切實際的幻想。台灣的和平，從來不是憑空而來，而是靠堅強的防衛力量與全民的堅定意志守護而成。

正因如此，國軍在武器與裝備上的持續強化，成為這場生存戰爭中不可或缺的關鍵。國軍正式推出全新的T112戰鬥步槍，標誌著基層部隊武裝進入新的階段。這款步槍由軍備局205廠生產，歷經多年研發與測試，終於在國內情勢日益緊張之際正式列裝，預計今年就能交付萬餘支，未來五年將累計生產超過八萬把新槍，分年撥交陸軍與憲兵單位。

國軍推出全新的T112戰鬥步槍，由軍備局205廠生產，預計今年就能交付萬餘支，標誌著基層部隊武裝進入新的階段。（資料照）國軍推出全新的T112戰鬥步槍，由軍備局205廠生產，預計今年就能交付萬餘支，標誌著基層部隊武裝進入新的階段。（資料照）

將T112與前一代T91步槍相比，T112採用模組化設計，導軌系統符合國際標準，便於快速加裝各式戰術附件，無論是在近距離作戰或夜間行動中，都能展現出更高的靈活性與作戰效能。重量上也較T91輕盈，讓單兵在長時間行軍與作戰中能有更好的耐力與反應速度。更重要的是，T112在可靠性與耐用性上大幅提升，即使在台灣高溫潮濕或泥濘環境下，也能保持穩定射擊性能，這對於可能發生的長期消耗戰至關重要。

與此同時，國軍對夜間作戰能力的強化，也展現出對未來戰爭型態的深刻理解。中共若意圖速戰速決奪台，勢必會選擇在夜間發動突襲行動，在我方反應遲緩之際迅速打擊要害。針對這一點，國軍自2024年起便大幅增加夜間訓練比例，並於漢光演習中驗證夜戰成效。國防部大量採購並完成配發TS93步機槍夜視鏡與TS96單眼夜視鏡，不僅使守備部隊具備夜間偵蒐與精準射擊能力，亦同步納入後備戰力整備之中。更值得注意的是，從義務役新兵的基礎訓練階段起，就已加入夜間射擊、夜視鏡操作及無人機、反裝甲火箭等現代化作戰技能，為未來可能的全面戰爭作好萬全準備。

陸軍特戰部隊6人小組在全國高中職儀隊競賽決賽場邊「全副武裝」現身台北市自由廣場，而各組員頭盔上安裝的即是國造TS-96型夜視鏡。（資料照）陸軍特戰部隊6人小組在全國高中職儀隊競賽決賽場邊「全副武裝」現身台北市自由廣場，而各組員頭盔上安裝的即是國造TS-96型夜視鏡。（資料照）

台灣的安全，從來不是靠他人賜予，而是靠自己爭取與維持。國軍默默進行的裝備更新與戰力提升，正是我們這個國家、這個社會，面對強敵壓迫時最後也是最重要的屏障。無論是T112步槍的列裝，還是夜戰能力的強化，都不是單純的技術升級，它們代表著一種信念：台灣不願屈辱求生，而是選擇昂然挺立，用實力捍衛自由與尊嚴

面對中共的打壓，每一位台灣人都應該支持國軍。支持不僅是對站在第一線守護我們的官兵表達敬意，更是為了自己、為了下一代，守護這片得來不易的民主土地。唯有全民團結一致，國軍才能無所畏懼地履行保家衛國的神聖任務，讓台灣在風雨飄搖的國際局勢中屹立不搖，續寫自由的篇章。

（作者為自由業）

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