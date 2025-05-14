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自由開講》大罷免是民進黨正視地方布局失能的契機

2025/05/14 17:00

◎ 張睿銓

近來開始有民進黨支持者質疑，為何某些民進黨地方政治人物對於該區域的罷免行動態度消極。同樣支持大罷免行動的我，卻認為這樣的究責會讓民進黨的改革進程倒退。

我無意探究這些地方政治人物的考量與盤算，畢竟其所得資訊與視角未必是一般選民所能完全掌握的。然而，若用一個較為中性宏觀的角度來看，會讓他們和一般選民皆猶豫、甚至冷感的狀況，或許是這個疑問：「即使成功罷免掉現任、表現不適任的政治人物，黨接下來要推出的人選，真的比較好嗎？」

有綠營支持者質疑，某些民進黨地方政治人物對於該區域的罷免行動態度消極。（資料照）有綠營支持者質疑，某些民進黨地方政治人物對於該區域的罷免行動態度消極。（資料照）

這些政治人物可能早已洞察黨中央對該選區未來的布局，認為其缺乏清晰規劃，甚至顯得敷衍、輕忽。若連從黨內都看不到明確方針，自然難以激起基層奮力推動罷免的動力，遑論為未來提名人選背書。

回頭一想，民眾如今之所以得忙著推動罷免，不正是源於民進黨上一次選舉失利？敗選的原因之一，便是提名人選不具競爭力，無法贏得民心。有些人甚至僅僅因為派系、酬庸安排就被推上檯面；這些人在選後也未持續深耕地方（其實選前也沒有，以致敗選），如今卻又被規劃作為罷免後的接棒人選。這樣的做法，難免讓人質疑黨內所謂的「金孫文化」是否已經難以撼動。那些長期在地耕耘、與選民互動密切的政治工作者，反而被邊緣化，難有出頭機會。支持者無法從黨的規劃中看到遠見與責任感，對黨的認同感也會隨之消磨。

當然，支持者可能會說，黨所推出的人選再怎麼不理想，都比對手政黨的人好。這樣的說法或許過去能勉強說服忠實支持者含淚投票，但對於中間選民而言，只會顯得可笑。即便是忠實支持者，也會開始懷疑：如果黨始終無意改革、毫不檢討選人策略，那麼我們一次又一次的支持，究竟換來了什麼？

民進黨中央應該傾聽地方聲音，重新檢視派系運作與提名制度，真正培養和支持具實力與民意基礎的人選，團隊和選民才會有動力支持。（資料照）民進黨中央應該傾聽地方聲音，重新檢視派系運作與提名制度，真正培養和支持具實力與民意基礎的人選，團隊和選民才會有動力支持。（資料照）

因此，當我們感到某些政治人物對罷免行動不夠積極時，或許應該將焦點轉向根本問題——民進黨中央對該區未來的整體執政規劃是否具備正當性與說服力支持者應更積極要求黨中央傾聽地方聲音，重新檢視派系運作與提名制度，真正培養和支持具實力與民意基礎的人選

我們應謹記，罷免不是結束，而是一個讓民進黨重開機的機會。只有當政黨展現出自我革新的決心，並誠懇回應地方的期待，團隊和選民才會有動力支持，民主機制的價值也才能真正實現。

（作者為非政府組織政策專員）

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