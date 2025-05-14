自由開講》大罷免是民進黨正視地方布局失能的契機

◎ 張睿銓

近來開始有民進黨支持者質疑，為何某些民進黨地方政治人物對於該區域的罷免行動態度消極。同樣支持大罷免行動的我，卻認為這樣的究責會讓民進黨的改革進程倒退。

我無意探究這些地方政治人物的考量與盤算，畢竟其所得資訊與視角未必是一般選民所能完全掌握的。然而，若用一個較為中性宏觀的角度來看，會讓他們和一般選民皆猶豫、甚至冷感的狀況，或許是這個疑問：「即使成功罷免掉現任、表現不適任的政治人物，黨接下來要推出的人選，真的比較好嗎？」

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有綠營支持者質疑，某些民進黨地方政治人物對於該區域的罷免行動態度消極。（資料照）

這些政治人物可能早已洞察黨中央對該選區未來的布局，認為其缺乏清晰規劃，甚至顯得敷衍、輕忽。若連從黨內都看不到明確方針，自然難以激起基層奮力推動罷免的動力，遑論為未來提名人選背書。

回頭一想，民眾如今之所以得忙著推動罷免，不正是源於民進黨上一次選舉失利？敗選的原因之一，便是提名人選不具競爭力，無法贏得民心。有些人甚至僅僅因為派系、酬庸安排就被推上檯面；這些人在選後也未持續深耕地方（其實選前也沒有，以致敗選），如今卻又被規劃作為罷免後的接棒人選。這樣的做法，難免讓人質疑黨內所謂的「金孫文化」是否已經難以撼動。那些長期在地耕耘、與選民互動密切的政治工作者，反而被邊緣化，難有出頭機會。支持者無法從黨的規劃中看到遠見與責任感，對黨的認同感也會隨之消磨。

當然，支持者可能會說，黨所推出的人選再怎麼不理想，都比對手政黨的人好。這樣的說法或許過去能勉強說服忠實支持者含淚投票，但對於中間選民而言，只會顯得可笑。即便是忠實支持者，也會開始懷疑：如果黨始終無意改革、毫不檢討選人策略，那麼我們一次又一次的支持，究竟換來了什麼？

民進黨中央應該傾聽地方聲音，重新檢視派系運作與提名制度，真正培養和支持具實力與民意基礎的人選，團隊和選民才會有動力支持。（資料照）

因此，當我們感到某些政治人物對罷免行動不夠積極時，或許應該將焦點轉向根本問題——民進黨中央對該區未來的整體執政規劃是否具備正當性與說服力。支持者應更積極要求黨中央傾聽地方聲音，重新檢視派系運作與提名制度，真正培養和支持具實力與民意基礎的人選。

我們應謹記，罷免不是結束，而是一個讓民進黨重開機的機會。只有當政黨展現出自我革新的決心，並誠懇回應地方的期待，團隊和選民才會有動力支持，民主機制的價值也才能真正實現。

（作者為非政府組織政策專員）

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