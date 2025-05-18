自由開講》他鄉的眼睛，看見二二八的島嶼記憶

◎ 劉建志

平日裡，我在課堂上鮮少主動談論政治立場。但我始終相信，透過歷史的史料、文學與藝術的微光，可以引導學生學會思辨。

譬如，我以房慧真《草莓與灰燼》談歷史正義與人道關懷，也談漢娜．鄂蘭筆下「平庸之惡」的可怖。我常叮嚀學生，不要輕易地相信權威或任何意見領袖，要勇敢地自己去思考、去檢證。因為一旦放棄了思辨的能力，任由自己隨波逐流，即便是最平凡無害的人，也可能成為邪惡的幫兇。

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一日，在僑外生班的課堂報告中，一位來自港澳的學生，讓我心頭湧起了深深的感動，以及無可名狀的複雜情緒。這次作業，我請他們從「台灣的文化、節日」出發，分享來到這座島嶼後，心裡點燃的火花。來自東南亞、日韓、歐美、港澳的同學，多選擇了中秋、元宵、新年等熟悉的節日習俗，這並不令人意外。

很難想像在今天看似自由安穩的台灣這片土地上，有著軍民對立、血流成河的傷痛記憶。圖為1947年因查緝私菸爆發的二二八事件。（維基百科）

然而，當那位港澳生走上講台，她開口的第一句話，就讓整個空氣微微一震。她選擇的主題，是二二八。

她原本只是納悶，為什麼台灣這一日放假？便好奇查找史料，進而發現，原來在這片今天看似自由安穩的土地上，曾經發生過如此慘烈的事件：軍民對立、血流成河，傷痛鋪滿了大街小巷。

「很難想像，在台灣這樣自由的地方，曾經有過這樣的過去。」 她靜靜地說著，語氣裡有難掩的震撼，更多的是「深深的敬意」：因為她發現，台灣的政府選擇承擔，將這段傷痛記錄為國定假日，提醒著每一代人記得，不該重蹈覆轍。



最讓我心中泛起漣漪的，是她的結語：「香港也在發生類似的事情……台灣花了將近五十年的時間才走到今天。我想看看，香港，要花多久才能走到這一步？」

台灣的政府選擇承擔，將二二八這段傷痛記錄為國定假日，提醒著每一代人記得，不該重蹈覆轍。圖為賴清德總統出席「二二八事件78週年中樞紀念儀式」。（資料照）

那一刻，我心中充滿無聲的疼痛，緩緩擴散。在課堂上我教朱天心〈從前從前有個浦島太郎〉、陳秀喜〈台灣〉、李昂〈彩妝血祭〉這些文本，因為我知道，歷史並不只是過去式，它在某些地方，仍像尚未止血的傷口，不該被輕易遺忘。

而在某些年輕的心靈裡，對自由的渴望與對正義的等待，正靜靜燃燒著。尤其是曾經、或是正在失去和平與自由的土地。身為教師能做的，也許微小，卻絕不能放棄。在每一堂課、每一篇報告中，我們都悄悄點燃一盞盞不肯熄滅的思辨之燈。

如果連來自他鄉的孩子，都願意理解台灣的歷史與正義，正視我們「搖籃的華麗島」。那麼，生於斯、長於斯的我們，又怎能選擇視而不見？

就像那位遠道而來的港澳生，在異鄉的小小教室裡，用一雙明亮又痛惜的眼睛，看見了二二八，看見了我們島嶼記憶中的自由與傷痛。

（作者為中興大學中文系專案助理教授）

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