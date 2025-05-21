晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》科技業與汽車業雙重警訊 台灣產業如何應對全球化風暴？

2025/05/21 19:00

◎ 陳鈺珊

當全球科技與製造業風雲再起，英特爾即將進行高達20%的裁員，以及美國汽車業齊聲向川普政府請願，要求放棄對汽車零件徵收25%關稅，這兩則消息不僅引發美國市場震盪，也為以出口導向為核心的台灣產業結構敲響警鐘。尤其是在國際經濟高度交織的當下，一旦美國大廠出現調整或保護主義升溫，其外溢效應勢必影響到台灣電子、汽車零組件供應鏈的穩定性與競爭力。從短期來看，英特爾的大幅裁員或許是因應AI浪潮與資本支出遞延所做出的結構調整，但背後也反映出全球科技產業進入高度洗牌階段，對台灣半導體代工與IC設計供應鏈而言，如何在新一波AI與雲端運算浪潮中穩固價值鏈地位，勢必要有前瞻部署與產業升級策略。

英特爾大幅裁員可能是因應AI浪潮與資本支出遞延所做出的結構調整，但背後也反映出全球科技產業進入高度洗牌階段。（彭博）英特爾大幅裁員可能是因應AI浪潮與資本支出遞延所做出的結構調整，但背後也反映出全球科技產業進入高度洗牌階段。（彭博）

另一方面，美國汽車業者聯合上書川普，要求取消汽車零件關稅，凸顯出中美貿易緊張持續延燒下，供應鏈再造與關稅壓力的雙重挑戰。對台灣來說，汽車零組件長期是出口的重要利基產業，無論是引擎模組、車用晶片或電子控制系統，都在國際汽車產業中佔有一席之地。然而，一旦關稅障礙持續，或美國大規模推動「在地化製造」，台灣企業勢必面臨接單萎縮、投資轉向的壓力。這時政府政策的配套顯得更加關鍵，除持續推動供應鏈多元化與區域重組外，也應積極洽簽自由貿易協定（FTA）或深化與美方的產業合作協議，確保台灣產品在全球市場中的進入門檻不致升高，才能維持競爭優勢。

台灣在全球供應鏈的角色從來都不只是「組裝廠」的代名詞，近年來在高階製造與關鍵技術研發方面已展現出強勁的實力。但若缺乏對國際趨勢的敏銳反應與制度上的靈活調整，就難以在風雲變幻的全球經濟中穩住腳步。面對英特爾的裁員潮，我們應重新檢視本地科技人才培育是否與全球AI需求同步；針對美國汽車業的政策遊說，也應評估我方汽車零組件產業的避險能力與轉型潛力。畢竟，全球化不再只是市場開放的美夢，而是需在「自主」與「聯盟」之間精準拿捏的戰略選擇。政策制定者與產業領袖唯有跳脫被動應對的思維，主動出擊、提前佈局，台灣才有機會在下一輪全球經濟重構中占得先機。

（作者為國立臺北教育大學碩士生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書