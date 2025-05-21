自由開講》科技業與汽車業雙重警訊 台灣產業如何應對全球化風暴？

◎ 陳鈺珊

當全球科技與製造業風雲再起，英特爾即將進行高達20%的裁員，以及美國汽車業齊聲向川普政府請願，要求放棄對汽車零件徵收25%關稅，這兩則消息不僅引發美國市場震盪，也為以出口導向為核心的台灣產業結構敲響警鐘。尤其是在國際經濟高度交織的當下，一旦美國大廠出現調整或保護主義升溫，其外溢效應勢必影響到台灣電子、汽車零組件供應鏈的穩定性與競爭力。從短期來看，英特爾的大幅裁員或許是因應AI浪潮與資本支出遞延所做出的結構調整，但背後也反映出全球科技產業進入高度洗牌階段，對台灣半導體代工與IC設計供應鏈而言，如何在新一波AI與雲端運算浪潮中穩固價值鏈地位，勢必要有前瞻部署與產業升級策略。

英特爾大幅裁員可能是因應AI浪潮與資本支出遞延所做出的結構調整，但背後也反映出全球科技產業進入高度洗牌階段。（彭博）

另一方面，美國汽車業者聯合上書川普，要求取消汽車零件關稅，凸顯出中美貿易緊張持續延燒下，供應鏈再造與關稅壓力的雙重挑戰。對台灣來說，汽車零組件長期是出口的重要利基產業，無論是引擎模組、車用晶片或電子控制系統，都在國際汽車產業中佔有一席之地。然而，一旦關稅障礙持續，或美國大規模推動「在地化製造」，台灣企業勢必面臨接單萎縮、投資轉向的壓力。這時政府政策的配套顯得更加關鍵，除持續推動供應鏈多元化與區域重組外，也應積極洽簽自由貿易協定（FTA）或深化與美方的產業合作協議，確保台灣產品在全球市場中的進入門檻不致升高，才能維持競爭優勢。

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台灣在全球供應鏈的角色從來都不只是「組裝廠」的代名詞，近年來在高階製造與關鍵技術研發方面已展現出強勁的實力。但若缺乏對國際趨勢的敏銳反應與制度上的靈活調整，就難以在風雲變幻的全球經濟中穩住腳步。面對英特爾的裁員潮，我們應重新檢視本地科技人才培育是否與全球AI需求同步；針對美國汽車業的政策遊說，也應評估我方汽車零組件產業的避險能力與轉型潛力。畢竟，全球化不再只是市場開放的美夢，而是需在「自主」與「聯盟」之間精準拿捏的戰略選擇。政策制定者與產業領袖唯有跳脫被動應對的思維，主動出擊、提前佈局，台灣才有機會在下一輪全球經濟重構中占得先機。

（作者為國立臺北教育大學碩士生）

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