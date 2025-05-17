自由開講》台歐關係的新動態與地緣政治挑戰

◎ 何翊瑞

台歐雙邊關係的深化與其結構性限制

近年來，台歐雙邊關係呈現持續深化的趨勢，不僅在政治層面獲得更多支持，也在產業鏈合作方面展現出更緊密的連結。歐洲多國基於民主價值與人權保障的立場，對台灣表達道義上的聲援，促進了台歐關係的良性互動。然而，必須指出的是，歐盟在官方層面依然堅持「一個中國」政策，承認中華人民共和國政府為代表中國的唯一合法政府，這一立場對台歐關係的發展形成了結構性限制。

對歐盟而言，台灣的戰略價值源自於在全球半導體供應鏈中扮演的關鍵角色。（法新社）

在此背景下，台灣能否僅憑民主價值的共享來穩固與歐洲的夥伴關係，仍存有高度的不確定性。對歐盟而言，台灣固然是印太地區重要的合作夥伴，但其戰略價值更多源自於在全球半導體供應鏈中扮演的關鍵角色。若台灣未能持續鞏固並強化其產業優勢，在大國競爭與地緣政治壓力加劇的情勢下，恐將失去在國際社會中的吸引力與不可替代性，進而在強權博弈中被邊緣化乃至犧牲。由此觀之，未來台歐關係的深化，除民主價值連結之外，更需依賴台灣本身在科技與經濟領域的實力作為支撐。

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歐洲對台海局勢的現實考量與歷史脈絡



2023年4月，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於訪華期間公開表示，「加速台灣問題的進程對歐洲毫無利益」，並強調歐洲不應盲目捲入中美之間的對抗，「歐洲不應捲入不屬於自己的危機」。

法國總統馬克宏（右）訪中受訪稱，要避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸，引發各國人士砲轟。（資料照，法新社）

從地緣戰略角度觀察，台灣與歐洲的距離遠較台灣與美國為遠，台海若爆發衝突，對歐洲而言短期內並不構成直接或迫切的安全威脅。相較之下，俄羅斯在東歐地區的地緣擴張野心，對歐洲安全架構造成的現實性威脅則更為急迫。此外，歐洲對華政策長期以來建立於「經濟交往促進政治轉型」的假設之上。

歐美國家普遍認為，透過深化經濟貿易往來，可促進中國的現代化與社會開放，最終引導其走向民主化。鄧小平時期推動的改革開放政策即被視為中國朝向結構性轉型的重要開端，並為中國社會帶來了深遠的變化。在這一脈絡下，西歐與中國在經濟發展模式與國際合作層面建立了高度互補的利益關係，並促成中國中產階級的快速興起，進一步穩固了雙方的互動基礎。

然而，隨著中國在全球秩序中展現出更為積極的戰略意圖，歐洲國家亦逐步意識到，單靠經濟交往未必能達成原先預期的政治轉型目標。這也使得歐洲在對台政策上面臨更加複雜且矛盾的局勢：一方面重視與台灣的經濟科技合作，另一方面又需維持與中國的既有政治與經貿框架。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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