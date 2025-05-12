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自由開講》普發一萬，國民黨愚蠢又不負責

2025/05/12 10:30

◎ 涂醒哲

財政部日前公布去年超徵稅收5283億元，創歷史新高。國民黨看有機可乘，結合民眾黨立委，在立法院聯手擋下1500億的「國土防禦與安全韌性法案」，取而代之的是提出一人普發一萬的錢坑買票法案。

國民黨立法院黨團推動「還錢於民2.0」，普發一萬，其實是愚蠢又不負責任的行為。

國民黨主席朱立倫表示，將在立法院推動「還錢於民2.0」特別條例，讓全民每人領到1萬元補助金。（資料照）國民黨主席朱立倫表示，將在立法院推動「還錢於民2.0」特別條例，讓全民每人領到1萬元補助金。（資料照）

一、首先，國民黨主席朱立倫說政府超徵的稅收，都是從民眾口袋裡多拿來的錢，要還稅於民。其實這是錯誤的說法！因為台灣每年的稅收來源，以2024年為例，營所稅、綜所稅占總稅收比重分別為 29.8%、22.0%，再次為證交稅7.7%，貨物稅及關稅均為4.3%⋯。可見真正直接由人民付出的所得稅不到30%。

何況所得稅中，所得最高10%的家戶總共貢獻了約80%的稅收。台灣有高達317萬的人口適用率為0%，整整佔了總數量49%，換言之，台灣有將近半數的人口不用繳所得稅，而適用率為5%的人口也達219萬，佔總數量33%。

因此，極少數的人，負擔了大部分稅收！朱立倫說政府超徵的稅收，都是從民眾口袋裡多拿來的錢，這是故意誤導。政府的稅收其實大部分不是來自於所得稅。何況超收的稅收主要來自於這幾年來，台灣工商業尤其出口業的蓬勃發展；以及AI 題材發酵及ETF 商品熱銷，拉抬台股交易量能，證交稅及證所稅的增加。

可見稅收的增加不是來自於全民。主張把來自於不同對象不同名目的超收稅金分給所有的人，顯然是為了選票、討好人民的買票伎倆。

二、右手借錢、左手分錢是不合邏輯的想法：大家都知道現在的政府都是赤字預算，都是要舉債才能做更多的事情。例如美國最近川普有關對等關稅的大動作，也是因為美國政府舉債太多，每年光是借錢的利息將近上兆美金，超過國防預算。這個時候只能想辦法開源節流，先把舉債部分降低才是正確的做法。國民黨把錢分給全民的提案是不合邏輯，也不負責任的想法。

財政部指出，超徵非超收，將優先用於還債，且普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。（資料照）財政部指出，超徵非超收，將優先用於還債，且普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。（資料照）

財政部表示，歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來年度施政之融資財源，以相對減少債務之舉借，相關施政宜以優先順序為考量，普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。這個才是合乎邏輯的正確做法。

三、討好中共，忽視國防是叛國的行為：國民黨在立法院以多數暴力擋下1500億的「國土防禦與安全韌性法案」，取而代之的是提出一人普發一萬的錢坑買票法案，更令國人覺得寒心。現在中共謀我正急，共機共艦幾乎天天威嚇。

美國已經明確希望台灣增加國防預算、提升心防。賴清德總統也已經明確把中共國定位為外國敵對勢力。日前國民黨立法委員不但刪除或凍結各種行政預算，試圖弱化台灣的執政效能。對國防外交預算更是大刪特刪，顯然在討好中共，弱化台灣。也難怪全面罷免國民黨區域立委的活動會如火如荼、遍地開花。連正藍都看不下去，加入罷免國民黨立委的活動。因為「我們繳稅不是為了養共匪」已經成為台灣人民的共識。

共機共艦幾乎天天威嚇擾台，國民黨卻在立法院以多數暴力擋下1500億的「國土防禦與安全韌性法案」。（國防部提供）共機共艦幾乎天天威嚇擾台，國民黨卻在立法院以多數暴力擋下1500億的「國土防禦與安全韌性法案」。（國防部提供）

國民黨的做法天怒人怨，看來已經不想再做執政黨了。但連做在野黨也懶惰、愚蠢、不用心，才會提出這種自以為可以收買台灣人民的法案。而且已經違背立法委員不得為預算之增加的規定。

「國土防禦與安全韌性法案」對台灣非常重要，絕對不能拿這筆錢去買票。如果國民黨還不懸崖勒馬，收回此愚蠢又不負責的提案。台灣人頭腦清楚，不被收買，就只能靠大罷免大成功來救台灣了。

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

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