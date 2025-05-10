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名家分享~劉育育》市場重建案終通過 苑裡小鎮的民主力量

等待市場重建案柳暗花明的那些日子裡，情緒焦慮、未知與迷茫的時刻，我卻能夠清楚地感受到：我與關心這件事情的鎮民，真的有很強的「共感」、「共同體」的感受。
名家分享

名家分享

2025/05/10 17:00

◎ 劉育育

恭迎白沙屯媽祖回鑾 報告好消息

大家好，我是苑裡鎮長劉育育。

今天，在苑裡恭敬地接駕白沙屯媽回鑾後，我跟媽祖說了一些心內話，接著，好好整理了一下自己。

白沙屯媽回鑾路經苑裡，苗栗縣鎮長劉育育（前排中）率鄉親接駕。（作者提供）白沙屯媽回鑾路經苑裡，苗栗縣鎮長劉育育（前排中）率鄉親接駕。（作者提供）

因為，接下來我想跟大家報告的消息，值得如此慎重。

就在本週五，在公所全體團隊的不懈努力說明之下，苑裡鎮代會附帶決議通過預算。

在中央的文化部、經濟部、客委會等部會相繼挹注經費，來降低地方自籌款後，我們通過最後一道預算程序，讓重建市場歷史建築的最後預算，宣告到位。

消息通過的那一刻，許許多多的人都跟我說「恭喜！」鎮公所的同仁也高興地回報我，街上遇到許多鄉親奔相走告，「通過啦！通過啦！」

連「通過了什麼」都不需要說明。就是我們鄉親心所繫的市場重建案，終於通過了。

守護苑裡百年市場 鄉親站在一起

透過這些細節，我也想讓大家知道，守護苑裡市場，是我、公所同仁、許多在地鄉親與青年共同的願望。我並不是一個人在對抗反對意見，我是與一大群苑裡鄉親站在一起，共同創造這次的里程碑。

然而，一直到現在，我的內心都還一直無法真的感受到開心。這是真的嗎？市場重建，真的要開始了，對嗎？

昨天晚上，我靜靜坐在自己的小房間裡，回顧這一路走來的旅程，穿越了那些短暫的痛苦、失望、憤怒、悲傷的瞬間，最後，在我的心底，只有滿滿的感謝。

謝謝所有的鎮民朋友，你們的自主奔走、行動、轉貼、旁聽，讓原來不可能的成為可能。

一度引起爭議的苑裡市場歷史建築追加預算案5月9日通過。（資料照）一度引起爭議的苑裡市場歷史建築追加預算案5月9日通過。（資料照）

沒進過鎮代會的阿姨 也進來旁聽

在週五的鎮代會後，我發現旁聽席有幾位陌生面孔的阿姨，特別前往問候致意。阿姨很開心地告訴我，「這是我第一次來鎮代會旁聽！」

阿姨說，因為她們特別關注市場議題，也希望給鎮公所加油打氣，因此放下手上繁忙的工作，來到她們從未踏足的鎮代會旁聽席，一起來學習、理解，並表達自己的意見。

剛剛跟隨白沙屯媽祖徒步走在苑裡的台一線上，遇到好多人跟我說加油，並詢問我是否「通過」，當我點頭回應時，民眾朋友帶著感動的眼神跟我說辛苦了。

聽到這些話，我心中滿滿的感動與感謝，這樣的片刻，讓我感受到苑裡小鎮民主的力量，正在靜靜生長

謝謝白沙屯媽祖的庇佑，謝謝祂給我與團隊的精神支持，讓我們在每一個瀕臨放棄的時刻，選擇了繼續堅持。

去年，白沙屯媽祖來興建中的市場工地賜福，接下來的工程，蒙受媽祖保佑；今年，祂再度來到鎮公所準備的紅壇停駕，讓公所團隊與苑裡鄉親都再度受福。

我們苗栗海線，能有媽祖的陪伴與呵護，真的是非常非常幸福的一件事情。

繼去年來興建中的苑裡市場工地賜福，今年白沙屯媽祖再度來到苑裡鎮公所準備的紅壇停駕。（取自貼文）繼去年來興建中的苑裡市場工地賜福，今年白沙屯媽祖再度來到苑裡鎮公所準備的紅壇停駕。（取自貼文）

再來，我也想肯定鎮代會昨日（0509）的決定，這是一個真正尊重民意、尊重專業，也是一個對苑裡正確的決定。

我也想特別對苑裡鎮的「府會關係」說句真心話。我上任以來，一直有人告訴我，要追求「府會和諧」；但，對我來說，府會之間，存在的不應該是和諧。

府會良性辯論 才符民主與權力分立

鎮代會的職責，就是監督公所；而我，鎮長的工作，就是盡力為公所團隊的施政方向辯護。當然，到頭來，我們都必須面對更廣大的鎮民民意的檢視與評價，就像這次市場重建案一樣。

與其談「府會和諧」，不如談「府會良性辯論」，才真正符合民主原則與權力分立的機制。

接下來的日子裡，我也會抱著這樣的精神，繼續面對「府會良性辯論」的局面。「法治優先，專業並行，理性論政」，是我的行動準則。依法應該公開的資訊，本來就100%公開；依法不能公開的資訊，我也會付出100%的精力，守護相關法令精神，不會任意提供。

最後，我想謝謝全台灣關心苑裡百年老市場重建案的每一個人。

謝謝你們，不論是不是苑裡人，你們的關注與聲援，都是讓這件事成真的關鍵力量。許多人台灣各地的人，抱著愛台灣、愛土地的精神，與我們一起關心苑裡市場重建議題，謝謝你們。

接下來，我也將透過新書出版與全台巡迴演講，讓苑裡經驗可以回饋給全台灣，成為台灣民主持續茁壯的養分。期待與你們相見！

在市場重建的最後關頭，我其實深深感覺到一件事情：

等待市場重建案柳暗花明的那些日子裡，情緒焦慮、未知與迷茫的時刻，我卻能夠清楚地感受到：我與關心這件事情的鎮民，真的有很強的「共感」、「共同體」的感受。

面對那些「不可能」，我們一起選擇相信、選擇行動，沒有放棄，沒有交換，也沒有妥協，最終民意洶洶，鎮代會也從善如流，我們親手迎來了自己家鄉的改變。

希望這一次的經驗，不僅僅是為我們苑裡換來了一座好市場，也是我跟大家一起上的一堂很硬的民主課

以後，再遇見類似的情境，我們一定要記得，在市場這一次，我們曾經無畏、曾經相信民主。真正的「相信」，可以創造奇蹟。

接下來，我與同仁會全速工作，將後續的法律與行政程序完備，開始重建市場。而在經歷這段延宕後，市場總體的施工與完工時程，我們會再正式公告給大家。

謝謝大家。在此時此刻，我的心中只有感謝。苑裡市場落成那天，請大家一定要一起來，共同分享和見證我們苑裡的喜悅與光榮。

（作者為苗栗縣苑裡鎮長）

本文經授權轉載自苑裡鎮長劉育育臉書

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