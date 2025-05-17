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自由開講》晚來的手足，沉重的責任？

2025/05/17 09:30

◎ 比比

近年來，越來越多家庭在孩子成年後選擇「再生一胎」，導致手足年齡差距高達二十歲的情況時有所聞，這類現象雖屬少數，但已不再罕見。有些網友在 Threads 與親子論壇上徵詢意見，表達自身複雜感受：一方面為新生命的到來感到喜悅，另一方面卻也擔心，在父母已接近退休且經濟並不寬裕的情況下，是否扶養弟妹的責任終將落在自己身上？這樣的討論，正反映出手足年齡差距懸殊所帶來的壓力與潛在矛盾。

許多父母在高齡時選擇再生一胎，往往已接近退休，甚至缺乏穩定收入，但仍抱持「孩子是祝福」的信念，忽略了年齡與未來照顧能力的限制，當無力提供足夠陪伴與資源時，最終照顧責任往往落在年長手足身上，讓他們承擔情感與現實的雙重壓力。

許多家庭在孩子成年後選擇再生一胎，導致手足年齡差距高達二十歲，成年子女擔心扶養弟妹的責任可能落在自己身上，反映出手足年齡差距懸殊所帶來的壓力與潛在矛盾。圖為新生兒示意圖，圖中人物與本文無關。（歐新社）許多家庭在孩子成年後選擇再生一胎，導致手足年齡差距高達二十歲，成年子女擔心扶養弟妹的責任可能落在自己身上，反映出手足年齡差距懸殊所帶來的壓力與潛在矛盾。圖為新生兒示意圖，圖中人物與本文無關。（歐新社） 

試想，當我22歲時，弟弟誕生。在他成長的每一個階段，父母都不能出現任何差錯，否則照顧與扶養的責任，極有可能落到我身上，假設我要一路陪伴並支持他至成年，那我要到40歲才能卸下責任；若還要供他讀到大學，甚至要等到我44歲才真正結束這段義務，我不禁質疑這樣的關係，我究竟是他的姊姊，還是第二個媽媽？

若我選擇不承擔，父母可能反過來責怪我，認為「同是家人」、「你有能力，為何不幫忙？」甚至搬出「孝親」等道德施壓。但我也有自己的家庭、事業與人生規劃，我想要成家、買房、工作養活自己，這份「愛」在重壓之下，很難不扭曲成怨恨，讓我在心中吶喊：「把他生下來不是我的選擇，為什麼我要承擔這一切？」

若是我選擇袖手旁觀，讓弟弟自立自強呢？在缺乏父母完整照顧與資源的情況下長大，他會不會也曾想過：「為什麼你們要把我生下來，卻又放著我不管？」這樣的責任轉移與家庭裂痕，究竟值不值得？對弟弟而言，面對年紀懸殊的手足與高齡父母，也可能出現「我到底是被誰養大的？」的身分錯置感。

每個新生命都是祝福，但生育背後需要有足夠的準備。家庭是一生的承諾，因此當我們談論生育自由時，是否也該思考：什麼才是真正對每位家庭成員負責的最佳選擇？

（作者為學生）

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