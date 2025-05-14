自由開講》警惕沈安娜們與吳石們

◎ 木鐸

最近兩則新聞令人想起共諜沈安娜及吳石，說明如下：

1.沈安娜本名沈琬，1935年到1949年，長達15年，她在蔣介石身邊擔任速記員，職銜雖不高，但她陪同蔣介石出席各種高層會議，將「自然」接觸的第一手機密資料，迅速提供給中共，被譽為「按住蔣介石脈搏的人」。1949年5月上海易手，沈安娜安全下莊。中共建政後，沈安娜在北京國家安全部工作，2010年6月16日病逝北京，享年95歲。

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總統府總統辦公室諮議吳尚雨（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。 （資料照、讀者提供）

最近總統府總統辦公室前諮議吳尚雨及國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的前助理何仁傑等人涉及的共諜案令人怵目驚心。論職銜，吳尚雨與何仁傑等人並不高，卻因工作而「自然」接觸機密，如同沈安娜「按住蔣介石的脈搏」一樣。危及國家命脈。

2.吳石因中共在台的蔡孝乾間諜網被破獲而曝光。1950年被捕時，任職國防部參謀本部中將參謀次長。根據中共史料，吳石1945年加入共產黨。國民黨敗逃臺灣前，白崇禧準備將500箱絕密檔案運送到臺灣。吳石利用自己的職務之便，將這500箱絕密檔案攔截下來，全部放在自己所駐守的福建地區。國共談判破滅，吳石將軍跟著蔣介石到台灣，但將這些絕密檔案交給中共間諜。來台後，吳石以「密使一號」的身份潛伏在軍中。2008年，紅遍中國，以國共諜戰為背景的電視劇「潛伏」，劇中主角余則成的原型人物就是吳石。

退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳。（資料照）

最近退役飛官徐柏岳，鷹爸，因反共挺罷的愛國立場被踢出空軍官校群組，其中么喝的人包括現役空軍少將曹定明。吾人不能據此斷定曹將軍就是當年的吳石，但曹將軍沒有為徐柏岳仗義執言，還跟著「礙台」惡行前科纍纍的退將族群起舞，其捍衛台灣的決心的確令人好奇。

近年來，中國間諜滲透各國，進行無聲侵略的劣跡時有所聞。身為國際抗中抗共第一線的台灣，究竟有多少沈安娜與吳石，值得國人及國安單位警惕並加以排除。

（作者從商）



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