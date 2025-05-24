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自由開講》小國也能成AI強國 新加坡發展AI作為

2025/05/24 20:00

◎ 廖明輝

在全球人工智慧競賽，新加坡是一個國土狹小、資源有限的國家，卻能在英國權威統計機構Tortoise Media的2024全球人工智慧指數評比，連續兩年位居世界第三，僅次於美國與中國。這一成就並非偶然，而是新加坡政府以身作則、系統性推動AI應用的成果。

新加坡在英國權威統計機構Tortoise Media的2024全球人工智慧指數評比，連兩年位居世界第三。圖為新加坡知名地標魚尾獅雕像。（中央社資料照）新加坡在英國權威統計機構Tortoise Media的2024全球人工智慧指數評比，連兩年位居世界第三。圖為新加坡知名地標魚尾獅雕像。（中央社資料照）

台灣在2024年全球AI指數排名為第二十一名，比2023年進步五名。雖然在基礎設施排名全球第四，但在營運環境卻排名全球第七十一，落後其他國家甚多。反觀新加坡，從國家戰略到基層落地都展現「小國高效」積極作為，值得台灣借鏡。

首先，新加坡理解AI並非單一技術應用，而是國家治理與公共服務轉型的基礎建設。透過《全國人工智慧策略2.0》，政府將「提升公共服務生產力」明確列為目標，要求各機關設定具體AI績效指標，對外公布成果，形成一套自上而下且可被量化檢視的推動機制。

不僅如此，新加坡政府科技局（GovTech）、智慧國家和數位政府辦公室發布《公共部門人工智慧手冊》，為非技術背景的公務員提供具體操作指南，協助他們跨越「知道要做AI但不知道如何做」障礙，推動AI落地成為日常工作的一部分。

在執行層面，新加坡公部門並未將AI應用交由各單位各自摸索，而是集中力量成立GovTech來推動新加坡智慧國家計畫和公部門數位轉型。並透過智慧國家2.0，致力實現信任、成長與社區等三個關鍵目標，利用科技普惠大眾。作為技術支援中樞，GovTech這支中央技術團隊不僅負責開發共用API、雲端平台與生成式AI工具鏈，更主動為公務員提供支援。例如，正在推廣的Pair計畫，透過AI改變公務員工作方式，讓公務員能以AI輔助公文撰寫、資料搜尋。這種「技術即服務」的支持體系，大幅降低基層導入新科技門檻，落實全面數位轉型。

迎接AI浪潮，新加坡正尋求具能源效率設施的計畫，包含冷卻解決方案及與低碳能源供應商建立合作方案。有AI GPU雲端平台業者推出浸沒式冷卻，希望打造更具永續性的開發技術。（中央社資料照）迎接AI浪潮，新加坡正尋求具能源效率設施的計畫，包含冷卻解決方案及與低碳能源供應商建立合作方案。有AI GPU雲端平台業者推出浸沒式冷卻，希望打造更具永續性的開發技術。（中央社資料照）

此外，新加坡也深刻理解，資料是驅動AI發展的燃料。在政府資料平台data.gov.sg上，已經釋出超過5,700個資料集，涵蓋71個不同政府部門，並且搭配即時API服務，促使資料不僅可視、可取，更可程式化應用。配合隱私強化技術，新加坡正在為跨境資料流通奠定安全且高效基礎。這樣的開放資料策略，讓整個社會可以共享政府掌握的大量數據資源，進而孕育出更多創新應用。

在具體應用層面，新加坡選擇在醫療、交通、社會服務等高影響力領域率先推動AI示範專案。以醫療為例，公共醫院導入AI輔助診斷與病床調度系統，有效縮短病患等待時間與降低誤診率。交通管理方面，利用視覺分析預測路況、優化運輸調度，同時以AI巡檢道路缺陷，節省人力與成本。社會服務領域則透過SupportGoWhere平台，結合大型語言模型，讓民眾以自然語言就能迅速找到適合的社福資源。這種「以需求牽引技術」的策略，讓AI技術不再停留於實驗室，而是普惠大眾，成為民眾感知得到、受益明確的生活助力。

對台灣而言，擁有全球領先的半導體技術、完整的資通訊產業鏈及堅強的公共衛生體系，若能將政府定位為AI的「第一大型採用者」，搭配新加坡式的制度設計與執行力，將散落各公私部門的龐大AI研發能量，轉化成為AI應用落地的普惠服務，讓AI成為推動國家競爭力的關鍵助力。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員 ）

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