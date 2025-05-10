自由開講》普廷、埃爾多安與謝國樑：殊途同歸的民主侵蝕

◎ 許崇山

基隆的海洋廣場或許與莫斯科紅場或安卡拉大道相去甚遠，但這座台灣港口城市近期發生的事件，揭示了與全球威權民粹領導人治理的相似之處。當俄羅斯總統普廷與土耳其總理埃爾多安透過大動作鞏固權力，引發國際撻伐時，基隆市府則用更為隱蔽但同樣令人憂慮的手段，對付政敵。

爭議核心是前基隆市民政處長張淵翔非法利用戶政系統查詢個資，協助罷免民進黨籍市議員。（資料照）

爭議核心是前基隆市民政處長張淵翔非法利用戶政系統查詢個資，協助罷免民進黨籍市議員。張淵翔，以及國民黨市黨部主委吳國勝已遭羈押禁見，而市政顧問謝偉仁則被諭令15萬元交保。至此，被地方上視為市長謝國樑的「鐵三角」通通有獎，包括若干公務員也在配合之列。

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此事件正是學者所稱的「行政資源濫用」，即運用政府機器的不對稱優勢，削弱政治對手。基隆案例之所以特別令人憂心，在於其將公民資料黨派化。這些原本是基於行政目的而委託給政府的個資，因為政務官、黨工與不肖公務員的聯手操弄，使其淪為黨同伐異的政治情資，從而破壞了公平競爭和制度中立性這些民主基本原則。

基隆市府的醜聞如此不堪，外界屢屢批判謝國樑市府的治理失敗與執政失格。（資料照）

正因基隆市府的醜聞如此不堪，外界屢屢批判謝國樑市府的治理失敗與執政失格。但謝市長反駁，他的任命已兩度獲得認證，首次是通過選舉勝利，再次是在民團罷免失敗時。

然而，這種詭辯乃刻意混淆民主程序與民主實質之間的關鍵區別。選舉固然可以決定贏家與輸家，卻不能擔保民主價值的兌現。普廷和埃爾多安便是政壇的超級玩家，他們一方面維持選舉門面，同時透過行政資源削弱反對派，甚至打壓政敵，然後再用勝選為自己「漂白」。

俄國強人普廷便是政壇的超級玩家，一方面維持選舉門面，同時透過行政資源削弱反對派。（法新社檔案照）

基隆醜聞適時提醒我們，民主不僅取決於選舉結果，更攸關執政者的自律與外部監督。目前為止，具有威權基因的國民黨還在迷亂掙扎，而謝國樑市長依然自我感覺良好。

（作者為國際政治觀察家）

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