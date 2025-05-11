自由開講》花蓮王王座陰影下的一道曙光

◎ 徐胤豪

花蓮的翻轉浪潮從一道漣漪到洶湧波濤，在「微光花蓮」成功衝破第二階段的連署門檻後，創下罷免連署中高於法定門檻169%的驚人紀錄。這不僅將會成為台灣舉辦公職人員選舉以來的一項里程碑，更是在長期遭戲稱是「花蓮國」的花蓮政治生態，寫下相當具有意義的歷史紀錄。

花蓮罷免傅崐萁連署人名冊送件後，經過「嚴格一張張格式查對」，花超過13小時清點，最後確認數字32766份，只有11份被挑出，展現超高合格率。（資料照）

傅崐萁在政壇打滾多年，從號稱「五星縣長」到「加冕」為備受爭議的花蓮王，他與徐榛蔚所共同構築的政治勢力數十年來幾乎壟斷所有花蓮政治資源的分配權與話語權，形成難以撼動的傅氏王朝。如今罷免連署的成功不僅是微光，更將動搖傅崐萁家族看似堅不可摧的權力結構，動搖花蓮王在花蓮的正當性。

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雖然過往皆以高票之姿當選花蓮縣行政首長及民代的傅崐萁 ，想要塑造出深獲地方支持的形象。然而此次罷免連署獲得遠超門檻的支持，已經顯露出地方對傅氏家族統治風格的不滿，更是民眾對於強推國會擴權法案與花東三法所產生的深層不信任有關。加上傅崐萁過去司法案件的重大瑕疵，包含因為炒作股票判決有期徒刑定讞，與徐榛蔚假意離婚這種十分粗糙的手段來規避禁止任命配偶擔任副首長的法規等等，已經足以讓台灣人認清傅氏夫婦長期爲鞏固家族政治權力而習慣於不擇手段的玩弄法律和挑戰體制的本性，更恰恰印證「花蓮王」所諷刺權力傲慢的特質。

罷免連署的成功不僅是微光，更將動搖傅崐萁家族看似堅不可摧的權力結構，動搖花蓮王在花蓮的正當性。（資料照）

如今傅崐萁可能將成為促使大罷免浪潮的藍營總舵手，不斷在爲點燃地方罷免怒火提供燃料，實然就是傅崐萁罔顧現實的政治豪賭。此次罷免連署的成功推進是重要的歷史指標，但可以預見在傅崐萁宣佈將要全面應戰後，肯定會遭遇更多挑戰與反制，過去利用中央行政資源下放來獲得的地方組織動員和綁樁，以及長期操控花蓮地方輿論的《更生日報》，都將會在未來一一開始更大規模的攻擊。但相信現在的花蓮已經不同於過往，「微光花蓮」將會照亮傅氏王朝下的陰影，是否能夠扳倒傅氏王朝，真正的挑戰還在後頭。但相信未來的花蓮將會迎來一個更加開放透明的政治新局，也是花蓮人的驕傲。

（作者為網路工作者）

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