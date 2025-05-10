美台觀測站》為什麼德國在台協會要嚴正批判國民黨以及其「納粹」用語？

德國發聲明，歐盟、法國、荷蘭、比利時的駐台使館皆轉發（更新：以色列單獨發了一篇文，英國也加入轉文了！），他們很顯然都共同認定台灣是民主的，一點都不是納粹，而且也都認定用納粹來當政治語言是一件很嚴重的事情。

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站



德國在台協會於5/7晚間發出一篇聲明，內容點名中國國民黨以及黨主席朱立倫，認為他們不應該用納粹做為政治語言來形容台灣當前的政治情形，尤其用納粹來批評民進黨。德國在台協會認為台灣目前是一個完全的自由民主國家，沒有任何跟納粹的可比性，同時，用納粹來批評民主國家的政治對手，等於大幅度洗白了納粹的邪惡，也會讓納粹統治時代的受害者們的傷痛給最小化。



德國在台協會於5/7晚間發出英文聲明嚴正批判國民黨及其「納粹」用語。（取自臉書）

這當然是一件非常、非常、非常嚴重的事情，而且是一個外交上面很罕見的行為。除了中國常以戰狼外交到處在駐在國霸凌和威脅駐在國的官員與國會議員，很少有國家的大使館會這麼直白地批評駐在國的在野黨，所以這樣的事情我們不能等閒視之。



上次國民黨宋建樑戴著納粹臂章赴新北地檢署應訊，還比出納粹軍禮。（資料照）

大家觀察德國在台協會平時的發文應該可以發現，他們絕大部份的發文是寫中文的，訴諸的讀者自然是台灣讀者。但是上次國民黨員比納粹手勢，聲明則是用中文及德文對照，足見德方認為有必要對德國民眾表達立場及機會教育。



而這次譴責國民黨及朱立倫的聲明，不寫中文、不寫德文，而是寫英文。這相當於向全世界讀者表揚台灣的民主成就的同時，直斥中國國民黨的荒謬。而內容方面絲毫不假辭色，十分罕見。要知道國民黨畢竟是台灣最大在野黨和國會第一大黨，未來也有執政可能。德方非到萬不得已，是不會沒事去得罪這樣一個重要的交流對象的。



俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左）8日在莫斯科舉行會談。（歐新社）

聲明發出的時間點當然十分巧合，剛好在歐戰勝利80週年前夕，在習近平赴莫斯科參加勝利大遊行，以及在賴清德即將發表紀念二戰演說前夕，同時也在德國選出新總理的隔日。背後有什麼政治意涵我們不穿鑿附會。但是朱立倫不是今天早上（0508）才把民進黨比作納粹；最起碼三個禮拜前國民黨徒比納粹手勢時朱立倫就這麼說了。當時德方已經很給面子，沒有特別將個人行為連結到國民黨。可見國民黨得寸進尺狂打納粹牌，實則是帶給德方極大困擾。今天被德方連名帶姓指責批判，只能說是剛好而已。



後續國民黨的回應則像是義和團式地指責別人干預內政。然而大家想想看，用納粹來指責政治對手，這真的只是台灣的內政而已嗎？

之前IORG寫過一篇短報告，指出在微博上提到「綠共」或「共產獨裁」的帖子是會被刪文的，但光寫民進黨「獨裁」或「法西斯」是不會的。國台辦在426遊行後也跟著罵民進黨「綠色恐怖」。我們要記得，俄羅斯在侵略烏克蘭時就是以烏克蘭是納粹為藉口，然後講說要拯救斯拉夫同胞。此刻習近平人就在莫斯科，準備和普丁共同慶祝二戰勝利80週年。習近平也在俄羅斯媒體投書，再次重申中俄共同的立場，即台灣是中國一部份。



今天（0508）德國發聲明，歐盟、法國、荷蘭、比利時的駐台使館皆轉發（更新：以色列單獨發了一篇文，英國也加入轉文了！），他們很顯然都共同認定台灣是民主的，一點都不是納粹，而且也都認定用納粹來當政治語言是一件很嚴重的事情。



德國發聲明，歐盟、英、法、荷蘭、比利時的駐台使館皆轉發。（取自臉書，本報合成）

為什麼有這麼罕見的聲明，除了跟德國人不願意看到有人幫納粹洗白、然後踩在當年被大屠殺的受害者傷痛之上之外，恐怕也是跟歐洲國家共同防衛俄國與中國這類的「納粹大外宣」有關。重複獨裁侵略者的敘事，就是助長中國侵略台灣的氣焰。因此，這一點都不是什麼內政問題，而是貨真價實的國際問題，關乎到歐盟各國的國家利益的問題。

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本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書





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