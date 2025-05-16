健康醫療網》容易感冒、喘不過氣？快看1部位確認有無肺氣虛！醫授小妙招助潤喉補氣

經常感到疲倦，或是時不時就感冒、喘不過氣？這些症狀可能是「肺氣虛」在作祟！聯新國際醫院中醫科陳藝文中醫師指出，肺臟主氣，在中醫理論被視為五臟中的「父母」，若是容易感冒、過敏、體力不濟，稍微活動就喘氣流汗，或出現水腫、排便不順等問題，就是所謂的肺氣虛，可透過一些中藥和調整生活習慣來改善。

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經常感到疲倦，或是時不時就感冒、喘不過氣？這些症狀可能是「肺氣虛」在作祟！聯新國際醫院中醫科陳藝文中醫師指出，肺臟主氣，在中醫理論被視為五臟中的「父母」，若是容易感冒、過敏、體力不濟，稍微活動就喘氣流汗，或出現水腫、排便不順等問題，就是所謂的肺氣虛，可透過一些中藥和調整生活習慣來改善。

陳藝文中醫師表示，呼氣與心肺有關，建議民眾在呼吸、說話時，要讓氣下沉，透過丹田發力，讓心肺不會過度被使用；同時打開胸部、讓肩膀保持放鬆，對保養肺部很有幫助。（取自貼文）

容易感冒、喘不過氣可能是肺氣虛 常講話或坐姿不對都有影響！

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陳藝文中醫師指出，尤其是近幾年COVID-19後出現的「長新冠」症狀，容易引發疲倦、胸痛、喘氣，還有長期熬夜、缺乏運動、抽煙，以及有過敏體質的人群，也是肺氣虛的高風險族群。日常的身體姿勢也與肺氣虛息息相關，例如上班族經常胸口內陷、背部後張的「含胸拔背」或頭部前傾的「烏龜探頭」，會讓胸口緊縮、久而久之就可能導致肺氣虛。再者，久坐會造成下半身血液循環不良、容易有水腫，也是肺氣虛的典型表現之一。

心理健康同樣會影響肺部功能，陳藝文中醫師表示，現代人工作壓力大，下班回家還需要照顧小孩、長輩，或與伴侶相處，常常蠟燭兩頭燒，無法好好休息睡覺，進而影響心情；中醫認為，長期處於悲傷或憂鬱狀態的人，也容易有肺氣虛的問題。此外，一些經常需要說話的職業，例如老師、業務或醫師，有時講話太多，聲音會變得沙啞、模糊，這也是肺氣虛的警訊。人們過度使用聲音，同時從事較多靜態的活動，肺氣持續被消耗，身體產生的肺氣又不足，肺氣運轉失衡，就有可能形成肺氣虛。

快用1招看是否有肺氣虛！醫列養肺藥材 它是「平民的冬蟲夏草」

除了透過上述症狀，還可以怎麼判斷自己可能有肺氣虛問題？陳藝文中醫師表示，肺氣虛的人通常臉色較蒼白，容易從印堂或鼻頭處看出來。此外，「魚際穴」是肺經裡的「滎穴」，位在大拇指的掌骨下緣，中醫常透過觀察「魚際穴」等部位，輔助了解肺氣狀態，若這部位顏色呈白色、青筋很多，肌肉按壓起來很軟，可作為進一步評估參考，建議由中醫師判斷。

陳藝文中醫師也為大家列出有助於肺部保養的中藥材：

● 療肺草：顧名思義，這種藥草可幫助療養肺部，吃起來感覺清潤，使呼吸道暢通。也有研究指出，療肺草有抗發炎和解毒的作用，對呼吸道很有幫助。

● 諾麗果：來自東南亞的一種果實，被部分研究指出具有抗發炎跟抗氧化的潛力，但仍需視體質評估使用。

● 黃金蟲草：其所含的「蟲草素」含量據部分來源指出相對較高，因此常被民間視為日常保養替代選項之一，也被俗稱為「平民的冬蟲夏草」，但仍應依中醫師建議使用。

● 枇杷葉：有助於清肺、化痰、止咳，也可以降逆止嘔，對肺、胃都非常有益。

挑選喉糖潤喉看這些 注意喉糖糖分防症狀加劇

不少人會在喉嚨有輕微搔癢、不舒服時，使用喉糖幫助清肺潤喉。陳藝文中醫師指出，這時民眾就可以選擇含有上述護肺中藥的喉糖，例如療肺草、枇杷葉等成分會帶來清涼感，有助潤喉、緩解沙啞與紅腫。SOD-Like酵素成分在營養學上則有抗氧化功能，一般認為有助於維持身體機能平衡，不過效果仍視個人狀況而異，民眾也可留意自己常用的喉糖是否有這一成分。若症狀持續，仍建議尋求專業醫師診斷。

不過，陳藝文中醫師表示，有些喉糖含有較高的糖分，如果在感冒時使用，會導致痰增多，使得喉糖失去了原本潤喉的效果，再來中醫認為在感冒初期，身體處在局部發炎的狀態，而甜食有可能助長發炎狀況。另外，有血糖問題的人也要注意不要選用過甜的喉糖。

中醫師教你正確養肺 夏天慎防「忽冷忽熱」傷身

陳藝文中醫師表示，呼氣與心肺有關，建議民眾在呼吸、說話時，要讓氣下沉，透過丹田發力，讓心肺不會過度被使用；同時打開胸部、讓肩膀保持放鬆，對保養肺部很有幫助。此外，中醫認為肺臟極為「嬌貴」，又稱「嬌臟」，所以重口味、辛辣、油炸或過燙的食物，都有可能傷害肺部。生活上也要保持心情愉悅、多接觸大自然，同時確保充足的運動和睡眠，為肺部創造一個健康的環境，預防肺氣虛的發生。

夏天即將到來，陳藝文中醫師提醒，肺臟在人體溫度調節中扮演重要角色，季節交替、室內外的溫差變化，都對肺部是種負擔，需多加留意。高溫天氣也會導致肺氣不足，這時將涼敷墊放置於頸椎跟胸椎交接處的「大椎穴」，以及後背和腋下，可幫助身體降溫，減輕溫度變化對肺部健康的影響。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰、林宗憲報導 容易感冒、喘不過氣？快看1部位確認有無肺氣虛！醫授小妙招助潤喉補氣

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