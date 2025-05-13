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自由開講》終結勞動節混亂 五一正式納入國定假日

2025/05/13 09:30

◎ 侯嘉偉

歷史性修法 落實制度正義

2025年5月9日，立法院三讀通過《節日及紀念日條例》修正案，正式將五一勞動節納入全民國定假日，這是一項具有指標性與正義性的政策轉變，不僅彰顯對勞動者的尊重，更有助於消弭長期以來制度不一致所造成的社會混亂與民怨。

立法院三讀通過《節日及紀念日條例》修正案，正式將五一勞動節納入全民國定假日。（本報合成）立法院三讀通過《節日及紀念日條例》修正案，正式將五一勞動節納入全民國定假日。（本報合成）

休假制度不一 社會困擾頻生

過去多年，五一勞動節雖名為「勞動者的節日」，卻因並非全民共同放假，導致民間與政府機關、特定事業單位之間出現休假制度不一的窘況。部分民眾在勞動節當日誤以為全國同步休假，導致停車違規；有人順利在政府機關洽公後卻撲空於郵局、台銀等行號門前；甚至連法律專業人員，如律師，也常因法院安排庭期而無法休假。這些情況不僅製造社會困擾，更間接削弱了勞動節所承載的價值與意義。

制度統一 提升行政與民生效率

此次修法的通過，具體回應了各界多年來對制度一致性的呼聲，並象徵國家對「勞動尊嚴」的重新定位。讓全民共同放假，不僅能讓勞工安心休息，也讓所有行業都能清楚掌握當日的運作規範，對於民眾生活安排、企業營運及公共服務提供者而言，都是一種制度上的進步。

五一勞動節列為國定假日，有助於提升社會對勞動價值的認識與肯定，更是國家對勞動貢獻的集體致敬。圖為勞工示意圖。（資料照，台中勞工局提供）五一勞動節列為國定假日，有助於提升社會對勞動價值的認識與肯定，更是國家對勞動貢獻的集體致敬。圖為勞工示意圖。（資料照，台中勞工局提供）

全民放假 彰顯勞動價值

更重要的是，將五一列為國定假日，有助於提升社會對勞動價值的認識與肯定。這不僅是為了提供一天的休息，更是國家對勞動貢獻的集體致敬。當全民同步放假，這一天不再只是勞動者的紀念日，而是全體國民共同的節日，傳達出「勞動尊嚴、全民共享」的理念。

邁向更公平的勞動環境

期盼此制度改革能成為促進勞動環境更公平、尊重與合理的重要里程碑。五一不只是放假日，更是對勞動價值的集體肯認，我們終於跨出了這一步。

（作者為勞動法令講師、法院勞動調解委員、勞動局勞資爭議調解委員）

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