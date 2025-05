名家分享~馮睎乾》朱立倫跟香港警察 到底差在哪？

香港警察隊員佐級協會知道事情鬧大了,趕快發聲明道歉… 朱立倫就厲害了!自己踩到國際社會大地雷,先後被德國跟以色列狠狠打臉,不但不道歉,還反過來說「外國政府不能成為迫害民主的幫凶,更不應該干預各國內政」

◎ 馮睎乾

國民黨為了罷免綠營立委,涉嫌偽造連署,近日遭司法偵查機關搜查。黨主席朱立倫昨日就跳出來,罵總統賴清德,說他迫害在野黨的行為,猶如犯下種族屠殺罪行的希特勒。這種離譜的比喻,馬上就變成國際大笑話了。

國民黨主席近日公開誣指總統賴清德像希特勒。這種離譜的比喻,馬上就變成國際大笑話了。(資料照)

德國在台協會昨晚在臉書發文,表示對朱立倫的言論深感失望,說:

We must state unequivocally: Taiwan today is in no way comparable to the tyranny of National Socialism. The institutions in Taiwan cannot and must not be likened to the instruments of terror employed by the Nazi regime.

(我們必須明確指出:今日的台灣跟納粹暴政根本沒得比。台灣的機構不能、也不該被比喻為納粹政權所使用的恐怖統治工具。)

德國在台協會還提醒國民黨,講台灣自己的政治,拜託別再亂扯一些不倫不類、又沒歷史常識的比喻。(取自臉書)

德國在台協會還提醒國民黨,講台灣自己的政治,拜託別再亂扯一些不倫不類、又沒歷史常識的比喻。結果,荷蘭、比利時、法國、歐盟這些駐台代表處也紛紛轉發這篇文,以色列駐台辦事處更進一步批評朱立倫:「我們反對任何形式淡化大屠殺的行為;這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言,是極為冒犯且不可接受的。」

隨便亂扯納粹來比喻,根本就是蠢到爆的事,怎麼就有人愛這樣搞?你們可能也聽過那個「高德溫法則(Godwin's Law)」。三十年前,美國律師Mike Godwin講過一句有關互聯網文化的妙句:

「網上討論時間拖越長,把對方比喻為納粹或希特勒的機率就越接近百分之百(As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one)。」

這句話本來是在嘲笑那些網上酸民,吵不出道理就只會搬出希特勒這個大魔王來抹黑別人。一旦丟出「你是納粹」這種話,就代表這場討論已經沒救了,因為這根本就是一種訴諸極端的謬誤。

不過Mike Godwin也有補充,有時候這種「希特勒比喻」也不是完全錯的。像2019年香港「反送中運動」的時候,很多人在講「Chinazi」這個字,德國跟以色列都沒出聲,沒說這個字到底恰不恰當。雖然保持沉默不代表贊同,但從比喻的角度來看,中共確實比台灣政府更像納粹多了。

中共確實比台灣政府更像納粹 都蓋集中營

最明顯的一點就是,中共跟納粹都為了某個民族搞「集中營」:納粹德國關猶太人,還殺他們;中国就用「再教育」的名義,在新疆關了一大群維吾爾族的穆斯林,想要消滅他們的文化跟身分認同。這兩個政權都有超大的警察網在維護他們的「黨安」,法院檢控異見人士幾乎是百分之百會贏。中共現在還有高科技幫忙監控,這點連希特勒都要甘拜下風。

中共確實比台灣政府更像納粹多了。中共跟納粹都為了某個民族搞「集中營」。圖為新疆阿圖什市再教育營。(美聯社檔案照)

但是朱立倫跟國民黨其他那些頭頭,有把中共講成納粹嗎?沒有!朱立倫批評賴清德的說法,只讓我想到以前香港警察鬧出的國際笑話。2017年2月,三萬多個香港警察辦了一個集會,結果有個警察上台講話,竟然把自己比喻成二戰被迫害的猶太人,說:「我們現在就是二次世界大戰的猶太人,我們正被迫害,正被德國納粹軍隊迫害我們猶太人呀,對不對呀?」台下的警察及警察家屬隨即大叫:「對!」

2014年香港佔領中環公民運動期間,曾有7名警察涉及圍毆民眾,後被以「襲撃造成他人身體傷害」遭判刑。(法新社檔案照)

當時香港警察是受到什麼「迫害」呢?原來是2014年「雨傘運動」的時候,有七個香港警察非法毆打示威者,結果被法院判有罪,要關兩年。自己犯法坐牢,竟然扭曲成「迫害」,還把自己講成猶太人,暗示法院跟香港人是納粹,這種鬼扯是不是跟今天的朱立倫很像?

不過,朱立倫跟香港警察還是有點不一樣。

當時港警發表謬論後,以色列駐港領事館隨即指言論「令人遺憾」,德國駐港領事館也在臉書發聲明,表示相關言論展現出「歷史知識的貧乏(insufficient knowledge of historical facts)」,並批評比喻「極不恰當(utterly inappropriate)」。香港警察隊員佐級協會知道事情鬧大了,趕快發聲明道歉,說那天那個警察的發言冒犯了其他國家民族,他們感到非常難過及遺憾。

朱立倫比港警「厲害」 踩到國際社會大地雷還硬凹

朱立倫就厲害了!自己踩到國際社會大地雷,先後被德國跟以色列狠狠打臉,不但不道歉,還反過來說「外國政府不能成為迫害民主的幫凶,更不應該干預各國內政」,硬拗說賴總統獨裁、迫害在野黨,真正該檢討反省的是賴清德。

我本來以為香港警察的無知已經到頂了,沒想到國民黨還可以突破港警的下限。香港警察看到德國、以色列的批評,至少還知道要害羞一下,趕快認錯。反觀國民黨,竟然可以這麼厚臉皮反咬一口,指責人家「成為迫害民主的幫凶」,請問一下,有沒有讀過顧炎武的〈廉恥〉啊?恥之於人大矣!為機變之巧者,無所用恥焉!

(作者為香港作家)

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

