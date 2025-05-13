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自由開講》「守護中藥產業，拒絕壟斷壓制」—支持政府中藥販售人員資格解釋令

2025/05/13 15:00

◎ 林進益

政府改革，中藥產業迎曙光！

為挽救中藥產業，政府於114年3月18日發布核釋：修畢中藥核心課程35學分並實務訓練一年以上者，可申請「經營中藥事實證明書」，成為合法中藥販賣業藥商。這是台灣中藥界的重要里程碑，展現政府對產業未來的積極承擔與行動力。

我們向中醫藥司蘇奕彰司長致上最深敬意。他以務實改革精神和長遠目光，打破制度瓶頸，為中藥產業打開前所未有的發展空間，真正為民眾健康與中藥文化傳承守住根基。

中藥長期陪伴民眾養生調理，應建立完整且現代化的人才培育制度。圖為中藥示意圖。（資料照）中藥長期陪伴民眾養生調理，應建立完整且現代化的人才培育制度。圖為中藥示意圖。（資料照）

壟斷與不公，中藥產業發展的致命傷！

令人遺憾的是，部分團體藉組織與政治影響力阻撓中藥改革，操作輿論、散播不實，意圖壟斷市場。他們一邊抱怨中藥無利可圖，一邊卻死守排他制度，既不負責任，又妄圖獨佔利益，嚴重扭曲產業正義，危害中藥發展、文化傳承與民眾權益。

尊重藥師，但拒絕壟斷

藥師是醫藥體系的重要支柱，我們尊重其貢獻，但多數藥師接受中藥的教育與訓練相對有限，實際上在中藥材經營更少。若藉此壟斷中藥專業，將其邊緣化為附屬項目，無視中藥業者在採購、品質管控、炮製、煎藥等重要角色，將不利產業發展。且中藥為獨立專業，應由全職經營，而非兼營。

建立專屬制度

長年來，中藥專業被納入以西藥為主體的藥師制度，造成人才與產業無法獲得公平的發展空間。中藥有其獨特的知識體系與服務對象，應設立專屬的國家考試制度，給予真正專業者公平機會，讓產業邁向專業化、現代化與國際化。

中西藥應攜手合作

中西藥各有其專業與角色，應相互尊重、理性分工與合作。中西藥交互作用確實重要，但這不應成為全面剝奪中藥販賣業的藉口。真正的用藥安全與民眾服務，應建立在藥師、中藥販賣業者、醫師、研究者之間的合作，而非單一職業的專屬與排他。

攜手守護中藥未來

中國醫藥大學中藥資源學系，前身即為專注於中藥領域的藥學系中藥組，多年來專注培育中藥人才，是中藥現代化與永續發展的關鍵力量。我們誠摯呼籲社會各界支持政府政策，正視中藥專業分工，拒絕壟斷，攜手守護中藥文化與產業未來！

（作者為台北市中藥商業同業公會榮譽理事長）

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