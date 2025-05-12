民主之盾》捍衛主權不容節制，升高區域威脅的是中國不是台灣

真正的問題來源在於習近平而非賴清德。習近平執意把台海推入凶險，不只長年派遣軍機、軍艦擾台，更已經把演習常態化，隨時有準戰爭的風險。這是不論蔡英文總統、賴清德總統執政時，都持續上演的現狀，而台灣捍衛自己主權，本就必須嚴厲回應中國的挑釁、擴張之舉。台灣的總統是公民直選，中國國家主席習近平是自中共派系鬥爭而出，是缺乏民意基礎的，真正該被施壓不要有衝突之舉的，應該是習近平而不是賴清德。

◎ 林子堯／台大政治系博士生

日前，《外交政策》（Foreign Policy）雜誌刊載了卡內基國際和平基金會兩位研究員的文章，內容直指美國總統川普應該節制台灣，以避免美國捲入一場新的戰爭，甚至認為台灣應該重新接受一中架構，換取兩岸和平。本文若是撰寫在美中貿易戰前似還可以理解，然而如今習近平已今非昔比，美國多數政界人物都應已拋棄幻想，美國國務院更刪除不支持台獨的政策字眼。如今，台灣早就在為美國作戰，更是堅持與美國合作的非紅供應鏈關鍵成員，更是力抗中國威脅的最前線，尤其是主權不容節制，台灣是主權國家，絕非中國附庸。

美國《外交政策》（Foreign Policy）日前刊登卡內基國際和平基金會研究員文章，要求美國總統川普壓制台灣，不得再伸張主權，以免激怒中國。（圖擷取自《外交政策》官網）

首先，以兩位作者在破題時所提到的小布希總統時期對阿扁的事件，這其實已經與現狀完全不符，現在不只不存在美中共管台海，甚至台海國際化才是現狀。作者顯然對當年的時空環境有所誤讀，才會將小布希時的情境與當前類比。當時因為九一一恐攻事件，美國被迫在戰略上轉向與中國進行合作打擊反恐戰爭，但這並非出於小布希的原始規劃，小布希對台灣的友善之舉也相當的多。例如小布希在九一一恐攻前，在2001年4月曾說，「美國將『不計一切代價』協助台灣自我防禦」並出售台灣柴油動力潛艦，且在小布希任期內，也曾讓阿扁多次訪問紐約、德州，並能公開受訪等。換言之，小布希對台灣的支持相當高，並非只有對台灣施壓，而真正影響當時台美關係的其實是美國的反攻政策，但如今美國的大戰略是抗中，台灣是配合美國，因此與小布希時代更無可類比。

請繼續往下閱讀...

再者，賴清德總統所宣布的對中政策，或是任何國安、國防的相關表述，都沒有超出台美互動的默契，更是在美國多次關切台灣的國防預算問題下，給予國防預算支持，這反而是鞏固台美互信，甚至是讓台灣負起自我防禦的責任，不但不會帶給美國困擾，反而是解決美國的擔憂。

習近平執意把台海推入凶險，不只長年派遣軍機、軍艦擾台，更已經把演習常態化，隨時有準戰爭的風險。（美聯社）

但是，真正的問題來源在於習近平而非賴清德。習近平執意把台海推入凶險，不只長年派遣軍機、軍艦擾台，更已經把演習常態化，隨時有準戰爭的風險。這是不論蔡英文總統、賴清德總統執政時，都持續上演的現狀，而台灣捍衛自己主權，本就必須嚴厲回應中國的挑釁、擴張之舉。台灣的總統是公民直選，中國國家主席習近平是自中共派系鬥爭而出，是缺乏民意基礎的，真正該被施壓不要有衝突之舉的，應該是習近平而不是賴清德。

至於作者認為台灣應該恢復到2015年前的一中架構模式進行對話，則更顯然對台灣不理解。台灣在2014年爆發太陽花學運，是公民一次對於馬英九政府過去傾中的明確否定，2016、2020、2024年的總統大選，蔡英文、賴清德總統均以反對九二共識、否定一中架構作為競選訴求，均獲得公民最高的民意支持，台灣根本無法回到「某種形式的一中原則」，這不只是回應民意，也是台灣總統面對中國壓力所該有的基本立場。甚至退萬步說，回到一中原則難道兩岸就高枕無憂？美國就永遠不必擔心台海戰爭？其實都不然。因為當前對台海衝突扣下板機的是習近平，他不在乎台灣接不接受哪種協議，不管哪一位台灣總統，只要不接受一國兩制、不接受台灣被中國併吞，中國一律視為台獨，而今他只在乎中國解放軍是否有能力獨立作戰入侵台灣。

台灣是堅持與美國合作的非紅供應鏈關鍵成員，更是力抗中國威脅的最前線。（歐新社）

所以，總結來說，台灣是一個主權獨立的國家，我們更不會因為中國的威脅而有所屈服。當前川普總統與中國的戰略分歧甚深，更在關稅等議題上與中國互嗆不止，兩岸關係根本不是當前最要緊的課題。但如何抑止中國崛起，我相信才是美國首要任務，而台灣不論半導體或許多產業，都是美國欲拉攏合作對象，台美是能透過產業建立互信。是故，2018年後，全球政經局勢劇變，勿再以錯誤的美中共管、一中協議換和平的說法視為仙丹妙藥，早在1950年代的西藏和平協議、1997年《香港基本法》都已遭中國拋在腦後，台灣並不會因為對主權示弱而有和平，唯有堅定捍衛主權才能令中國憂懼，並讓友我國家能與台灣共同合作抵抗入侵！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法