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自由開講》天若有情，焉能不憂？ 從媽祖進南投看焚化政策

2025/05/11 09:30

◎ 帆船

白沙屯媽祖進香回程5月6日首次進入南投縣名間鄉，沿途居民紛紛擺設香案，設立物資站熱情迎駕。縣長許淑華親自前往接駕。這是白沙屯媽祖首度踏入南投，堪稱百年難逢的盛事，大家皆祈求白沙媽能為地方帶來平安。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎6日首度進南投，縣長許淑華等人持香膜拜。（南投縣政府提供）白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎6日首度進南投，縣長許淑華等人持香膜拜。（南投縣政府提供）

過去白沙屯拱天宮媽祖進香與回鑾路線行蹤飄忽，並無固定，但從未進入南投的山線地區。多年來，許多南投信眾引頸盼望媽祖駕臨。今年回鑾自雲林林內出發，進彰化二水，沿員集路前行，近午時首度踏入南投名間鄉，現場民眾情緒高昂，直呼見證「歷史性時刻」。

筆者與名間當地友人觀察媽祖行腳，驚覺此番經過的地點有些特殊，林內、二水、靈山寺、受天宮、赤水與田中，竟全是許淑華縣長一意孤行的「焚化爐風險波及區」。反觀未受焚化爐影響的南投草屯地區，此次卻完全未涉。白沙媽南投之行，實在耐人尋味。

白沙屯媽祖鑾轎6日晚間駐駕松柏嶺受天宮。（陳翰立提供）白沙屯媽祖鑾轎6日晚間駐駕松柏嶺受天宮。（陳翰立提供）

儘管「子不語怪力亂神」，但天若有情天亦老，神與苦難民眾同行大展悲願。筆者不禁思索，白沙屯媽祖是否正以無聲之姿，點醒那些因私利或政略而罔顧焚化爐影響的官員與地方勢力？「人在做，天在看」，或許冥冥之中，自有昭示。

南投名間鄉松柏嶺茶區，位於八卦山脈南端，海拔約500公尺，為全台茶葉種植面積與產量之冠，供應全國近八成商用茶原料。焚化爐預定地則位於濁水溪河埔地帶的新民村，這裡原是典型農村，村民依溪灌溉，種植濁水米與各式果樹

然而預定地距茶區僅兩、三公里。茶農指出，茶葉製作講求乾燥過程，無法清洗，一旦焚化爐落塵夾帶戴奧辛、重金屬等有害物質，將直接附著茶葉，進入市場與人體。倘若驗出污染，名間鄉年產值逾億元的茶產業將全盤崩潰，牽動上萬人生計

南投名間鄉松柏嶺茶葉種植面積與產量居全台之冠，地方憂心在當地蓋焚化爐，將嚴重影響茶產業。（資料照）南投名間鄉松柏嶺茶葉種植面積與產量居全台之冠，地方憂心在當地蓋焚化爐，將嚴重影響茶產業。（資料照）

縣府雖聲稱若導致損失，願負擔賠償，但農民痛斥，生計毀滅，賠償何用？全台民眾的健康、當地子孫的未來，豈能以金錢衡量？

許淑華縣長，建焚化爐究竟是德政或惡政？背後是否另有考量？面對各種垃圾處理選項，為何偏偏選擇「最賺錢」卻最具風險的方式？不得而知，只知道當地民眾的心聲，難以撼動這個政策。

筆者斗膽藉此次白沙屯媽祖繞境，呼籲各界深思焚化爐爭議，不僅是地方選項，更是世代正義的抉擇。再說一次：「人在做，天在看。」神明未語，驀然而至，希望大家都能明白。

（作者為前周刊記者、政治幕僚）

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