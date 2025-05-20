自由開講》自由航行的堅定宣示：美艦穿越台海的戰略意義

◎ 衛重華

美國海軍日前派遣勃克級飛彈驅逐艦「威廉·P·勞倫斯號」（USS William P. Lawrence, DDG-110）航行台灣海峽，成為2025年以來美軍第二次例行性穿越行動。不同於過去有時低調處理，這次「威廉·P·勞倫斯號」全程開啟自動識別系統（AIS），使全球航運與開放情報網路即時可見其航跡。這樣的操作，並非單純的軍事通行，而是帶有極其鮮明的政治宣示、國際法立場、戰略抗衡意圖，對於當前台海與印太局勢，具有深遠意義。

美國伯克級驅逐艦「威廉·P·勞倫斯」號日前從北穿越台灣海峽。（取自USS William P. Lawrence （DDG 110） 臉書）

首先，從國際法層面來看，美軍此舉是以行動鞏固「台灣海峽為國際水道」的既成事實。長期以來，中共試圖將台海定義為所謂「內海」或「內水」，聲稱對台海擁有完整主權，意圖限制外國軍艦自由通行。但根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），台灣海峽屬於超過24浬的國際海峽，應允許所有國家享有無害通過權。美軍在公開航行中全程開啟AIS，就是以最透明、最守法的方式告訴全世界：「台灣海峽是國際水域，我們依法而行。」這種以「行為堆積」塑造法律慣例（State Practice）的做法，正是國際法演進的實際操作方式，對未來台海地位的國際認知有關鍵影響。

請繼續往下閱讀...

其次，從政治與戰略角度來看，開啟AIS的穿越行動，既是對中共施壓，也是對盟邦信心的強化。在中共日益加強對台軍事威脅的背景下，美軍不僅持續進行台海巡弋，更選擇以全世界可見的方式通行，等於是向北京發出明確警告：「美國不會接受台海內海化，也不會在軍事威脅下退縮。」同時，這種堅定透明的態度，對日本、澳洲、菲律賓等印太盟邦而言，也是重要的信號——美國在維護區域自由航行、反制中共擴張主義上，是真正站在第一線行動的盟友，而非僅止於口頭承諾。

第三，此次行動還展現了美軍對台海局勢掌控力與自身戰力的自信。通常，軍艦在潛在敵對區域行動時，為了隱匿行蹤、避免被鎖定攻擊，會選擇關閉AIS。但「威廉·P·勞倫斯號」卻反其道而行，高調曝光位置，表示美方判斷：即便航行過程中遭遇中共海空兵力監視或挑釁，美軍仍有充分能力應對，不懼戰術衝突升級。這種行動上的自信與準備，與中共動輒用大規模艦機騷擾台海、卻實質忌憚與美軍正面對抗的虛張聲勢，形成鮮明對比。

中共長年以模糊地緣主權、設置灰色地帶（Gray Zone）蠶食國際秩序。圖為我國漁民2月在澎湖附近海域發現中國軍艦。（資料照，漁民提供）

更深一層的戰略意涵是，美軍此次航行，不僅針對台海，更是在為整個印太自由航行原則立下一個堅固基石。從南海到台海，中共長年以模糊地緣主權、設置灰色地帶（Gray Zone）蠶食國際秩序。美國必須透過具體可見的軍事行動，不斷打破中共意圖固化的非法主張。如果各國因顧忌北京壓力而自我克制通過台海，那麼在國際法與現實政治上，台海確實有逐漸被中共「事實主權化」的危險。相反，若美軍與盟邦持續公開自由航行，並且讓這些航行成為日常常態，那麼台灣海峽作為全球重要國際水道的地位，便能持續被強化與鞏固。

在這樣的背景下，中共東部戰區對此次「威廉·P·勞倫斯號」通過台海的抗議，顯得有些力不從心。雖然官方聲稱派遣海空兵力「跟監、警戒、警告」，但從未有實際攔截或驅離行動，顯示中共對於直接與美軍軍艦對抗仍有所顧忌。更重要的是，隨著美國的行動愈加公開透明，中共每一次缺乏有力反制，只會進一步削弱其所謂「擁有台海主權」的國際話語權。

美軍伯克級神盾驅逐艦「強生號」（如圖）與另一艘軍艦2月時通過台灣海峽。（美聯社檔案照）

綜合而言，「威廉·P·勞倫斯號」開啟AIS穿越台海，是美國堅守國際秩序、捍衛航行自由、反制中共擴張的典範行動。這不只是一次單純的軍艦移動，而是一次深具政治宣示與國際法建構意義的重大戰略動作。面對中共日益咄咄逼人的威脅，不論是台灣、印太各國，乃至整個自由世界，都應當從這次行動中看見：只有堅持行動，才能守護原則；只有高調堅持，才能破除霸權的虛假宣稱。

台灣海峽是國際水道，不屬於任何單一政權；自由航行是全球公認的基本原則，不容任何威權國家以軍事威脅否定。未來，當更多國家軍艦、商船，理直氣壯地航行在台海之上，當AIS上點亮更多堅定的航跡時，中共的霸權幻夢，也將隨著台海風浪，徹底破滅於光天化日之下。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法