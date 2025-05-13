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國際先鋒》當前烏克蘭戰爭中的地緣風險與對台警訊

而中國，作為少數能與俄羅斯與烏克蘭雙方均保持溝通管道的強權，很可能藉此展開「斡旋外交」，並利用停火或協議成果重塑其在歐洲的形象。
國際先鋒

國際先鋒

2025/05/13 10:30

◎ 王宏仁

目前的烏俄戰爭，其實已經進入膠著階段。

近期的戰場發展與外交動態逐漸透露出一個潛在風險：美國可能因爲對談判進展失去耐性，暫時退出協調行列。若此事在未來兩週內成真，不僅將影響烏克蘭與俄羅斯的停火機會，也將對全球地緣政治格局造成結構性變化，特別是為中國提供一個取代美國的窗口，並對台灣造成長遠戰略上的壓力。

俄羅斯總統普廷下令8日至10日對烏克蘭停火3天，自台灣時間8日清晨5點生效。（法新社檔案照）俄羅斯總統普廷下令8日至10日對烏克蘭停火3天，自台灣時間8日清晨5點生效。（法新社檔案照）

首先，從戰場現況來看，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已於5月8日至5月10日宣布單方面停火，藉以配合二戰結束80週年的紀念活動，對外釋出和平姿態。然而，烏克蘭方面旋即發動對莫斯科的無人機攻擊，此舉雖可能導致停火破局，但其背後邏輯亦可理解。烏克蘭此刻若接受停火，極可能等於接受克里米亞（Crimea）與烏東地區的喪失，這不僅是領土問題，更牽動主權與未來國際地位的根本。

換言之，烏克蘭的攻擊行為不單是軍事行動，更是談判策略。在目前情勢下，俄羅斯在戰場與談判上皆占上風，再加上川普政府近期明顯傾向與俄方對話，烏方若不主動破局，將在未來協議中失去更多談判籌碼。

美國財政部長貝森特（左）與烏克蘭第一副總理斯維里登科（右），4月30日代表各自政府簽署礦產協議。（路透檔案照）美國財政部長貝森特（左）與烏克蘭第一副總理斯維里登科（右），4月30日代表各自政府簽署礦產協議。（路透檔案照）

問題是，如果美國真的中止協調角色，誰將填補這一空缺？歐洲列強如德國、法國、英國雖有意介入，卻缺乏足夠的外交槓桿與地緣壓力手段。而中國，作為少數能與俄羅斯與烏克蘭雙方均保持溝通管道的強權，很可能藉此展開「斡旋外交」，並利用停火或協議成果重塑其在歐洲的形象。

對中國而言，若能成功居中協調停火，即便過程有利於俄羅斯，也可對外宣稱其是「和平促進者」。歐洲部分國家為求戰事結束、能源穩定與外交自主，也可能重新調整與中國的互動。這不僅將打擊美國在歐洲的外交主導力，更可能牽動歐洲對台灣政策的轉變。

過去數年，台灣與歐洲，特別是中東歐國家已經建立起一系列穩定而積極的關係，包括半導體合作、人權議題連結與民主價值交流。然而，一旦中國在烏俄戰事中扮演「調停者」，歐洲國家為了平衡對中關係，可能逐步收斂對台的支持力道，使台灣處境更加孤立。

對中國而言，若能成功居中協調停火，即便過程有利於俄羅斯，也可對外宣稱其是「和平促進者」。圖為習近平與普廷2022年2月在北京會晤。（美聯社檔案照）對中國而言，若能成功居中協調停火，即便過程有利於俄羅斯，也可對外宣稱其是「和平促進者」。圖為習近平與普廷2022年2月在北京會晤。（美聯社檔案照）

我們必須警覺，若中國成功藉由斡旋烏俄戰事而躍升為「新型國際秩序建構者」，其戰略意涵將遠超過烏克蘭戰場本身，也將對印太地區與台灣安全產生實質衝擊。當國際輿論開始將中國視為穩定力量時，台灣的道德優勢與國際訴求恐將遭遇新一波壓縮。

因此，台灣應清楚提醒民主盟友共同守住秩序底線，避免誤判失衡，最終反噬自身與夥伴安全。當前最重要的是避免烏俄停火談判破局，切勿讓美國的影響力從歐洲撤出，以免為中國提供趁虛而入的空間。若中國壯大其在全球政治秩序中的地位，不僅將削弱美歐陣營的整體凝聚力，也將對台灣造成實質戰略威脅，使我們面臨來自歐洲與印太兩端的外交壓力夾擊。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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