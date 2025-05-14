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李忠憲的思考》當歷史成了國民黨的玩物

他竟然公開把賴清德比作希特勒，這不僅讓台灣社會錯愕，更引來德國、以色列與歐盟各國罕見的強烈譴責。為什麼這麼嚴重？因為納粹的歷史，是整個人類文明的傷痕，這不是一個可以隨意拿來比喻、消費的話題。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/05/14 21:00

◎ 李忠憲

朱立倫的發言，無疑把台灣政治的下限再次刷新。他竟然公開把賴清德比作希特勒，這不僅讓台灣社會錯愕，更引來德國、以色列與歐盟各國罕見的強烈譴責。為什麼這麼嚴重？因為納粹的歷史，是整個人類文明的傷痕，這不是一個可以隨意拿來比喻、消費的話題。

國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時，竟公開把賴清德比作希特勒。（資料照）國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時，竟公開把賴清德比作希特勒。（資料照）

納粹政權是20世紀最黑暗的極權象徵，數百萬無辜生命慘遭屠殺。德國用了幾十年時間反省、懺悔、教育下一代，只為確保這段歷史不再重演。而我們的「朱主席」呢？一句話就把民主選舉出來的台灣政府硬生生貼上納粹標籤。這不只是無知，更是冷血，是對歷史的褻瀆，也是對台灣人民智商的羞辱。

這其實不是國民黨第一次在歷史問題上失態。上次青年軍扮納粹秀手勢也引發以色列駐台代表等外國機構的反彈。（取自臉書）這其實不是國民黨第一次在歷史問題上失態。上次青年軍扮納粹秀手勢也引發以色列駐台代表等外國機構的反彈。（取自臉書）

這其實不是國民黨第一次在歷史問題上失態，國民黨的問題從來不只是路線錯誤，而是根本上缺乏歷史感與道德感。從戒嚴時代的白色恐怖，到今天還能「厚顏」拿極權體制來指控對手，完全沒有自省能力。當你不願誠實面對自己的歷史，就會不斷複製同樣的荒謬。

這次國際的集體譴責不是偶然，而是一次沉痛的提醒：歷史的教訓是人類文明的底線，而國民黨正一步步在挑戰這條底線。台灣社會應該嚴肅思考——這樣一個失去判斷力、沒有歷史良知的政黨，還配不配領導國家，還能不能獲得信任。

台灣不需要一個用「納粹比喻」當作選舉工具的政黨，台灣需要的是能正視歷史、尊重民主、真心為人民服務的政治力量。國民黨若再不覺醒，只會加速走向歷史的垃圾堆。

極權主義的本質，是徹底剝奪人的尊嚴與自由，將整個社會變為恐懼與服從的機器。而今天的台灣，無論有多少內部矛盾，都是在民主選舉和言論自由的體制下運作，怎麼可能與納粹暴政相提並論？這種比喻不是「失言」，而是對歷史的無知與對人民智慧的輕蔑。

德國深知納粹歷史的重量，因此用數十年來修復、教育、反省。圖為德國在臺協會譴責朱立倫聲明。（取自臉書）德國深知納粹歷史的重量，因此用數十年來修復、教育、反省。圖為德國在臺協會譴責朱立倫聲明。（取自臉書）

德國深知納粹歷史的重量，因此用數十年來修復、教育、反省，這是一種「歷史的倫理責任」，所謂「記憶的義務」，而朱立倫的行為，卻是對這份歷史記憶的踐踏，試圖把幾百萬無辜生命的殞落，淪為一場政治口水戰的工具。

更令人擔憂的是，這種比喻不是單純的語言錯誤，而是一種「語言暴力」，語言具有塑造現實的力量，錯誤的比喻會在無形中扭曲公眾對真相的認知，讓人們誤以為現實就是這麼極端、這麼黑白分明。當歷史被這樣簡化與扭曲時，社會的集體記憶與判斷力也會跟著崩潰。

國民黨若還有一絲理性，就該知道這不是一次「失言」就能帶過的事件，而是對民主、對歷史、對文明的一次嚴重傷害。台灣社會更應該警惕——一個對歷史如此麻木、對權力如此渴求的政黨，真的還值得信任嗎？歷史是我們的老師，不是我們的玩物。

國民黨成為明日黃花，以為只要親中就不管西方國家的看法，這種政黨將註定被掃進歷史，作為反面教材！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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