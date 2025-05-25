黑熊學院》「教召就是廢」的想法可能已經落伍了

2025 年的教召更接近實戰訓練。前兩年有的五、七、十公里行軍訓練也在今年移除，改成「營區安全防護演練」及「守備地區周邊搜查與演練」。

◎黑熊學院

教育召集，簡稱「教召」，常被視為浪費時間與無用的訓練。但其實「教召」是後備部隊的主要訓練管道。

後備部隊是國防與民防間的交界，每年國防部都會以「營」或「獨立連」的方式，召集具有後備軍人身分的人，返回部隊進行五或七天，或十四天的訓練。



「教召就是廢」的想法可能已經落伍了。（取自貼文）

女性教召則在 2023 年才開始實施，特別邀請作為女性後備役士官的 Cony 分享參加第三次的教召的感想，簡單來說分為三大進展：



1.射擊與戰術訓練



以往的射擊訓練比較像讓後備軍人「練練手感」，主要以臥姿為主的基礎射擊訓練，較適合在平原與開闊地使用，然而當今的戰場絕對逃不掉在都市（限制空間）中進行。



今年則加入更多不同的射擊姿勢訓練，包括立姿、跪姿、臥姿與夜間射擊。



桃園市後備旅第二營去年教召期間，實施步槍實彈射擊與打靶訓練。（資料照）

在城鎮戰中，靈活移動的能力非常重要，過往的「提槍快跑前進」、「趴在地上射擊」情境勢必大幅減少。



因此，「射擊姿勢變換」並不僅僅是增加訓練強度而已，而是代表國防部開始正視臺灣軍隊真正會面臨的戰場情況。



今年也加入了限制空間作戰的教學，實際帶召員進入廢棄營舍中，進行小隊式的教學演練。



這套城鎮戰訓練都是直接由美軍有實戰經驗的教官直接教授，期望透過這種教學模式，讓臺灣的（後備）軍隊逐漸建立起城鎮戰的能量。



2.納入戰術戰傷救護課程（TCCC）



TCCC 在 2023 年正式納入教召，這是一套美軍專為戰場環境打造的急救體系，是有史以來預防戰死、戰傷最有效的措施。



TCCC 在 2023 年正式納入教召。圖為國防部在國防醫學院衛勤演練動態演練後送傷患照護。（資料照）

去年，教學的現役軍人是軍醫官科，非常專業，課程也十分紮實，但實作時間不多，更多是技巧教學。



今年，則有很大的轉變，TCCC 不再僅能由軍醫專業的現役人員進行教學，現場的教官大多為步兵、砲兵專長，甚至還有特戰人員。



這些人都有受過軍隊中 TCCC 的訓練，並將所受的訓練化繁為簡作為教學，包括使用止血帶、直接練習各種傷患搬運，同時也在營區安全演練的時候，讓召員練習攜帶武器時的戰傷救護。



雖然後備軍人沒辦法和現役軍人一樣做到十分紮實的動作，這些訓練仍是重要的，至少為召員帶來身體記憶。



3.教召首度加入「認知作戰」課程



過去教召不乏消極言論，包括看輕軍隊能力、質疑後備訓練的必要性，甚至還有投降言論出現。



2024年投入漢光40號演習的步兵137旅教召部隊召員。（資料照）

在不斷寫信與國防部提出需要增加認知作戰的課程後，今年認知作戰課程終於被納入。



現役軍官舉出認知作戰實例，影片中邀請沈伯洋教授與國防院的專家們一同解析認知作戰對台灣帶來的危害，強調「認知戰是國與國之間的戰爭」、「認知戰已經是超軍事作戰」。



軍隊願意採納意見並改進值得肯定，希望未來能以這樣紮實且明確的訓練模式，逐漸破除後備軍人對於軍隊的不信任感。



【具體地朝向「全民防衛」邁進】



整體教召仍有許多待改進之處，如：許多召員仍未能按照其專業專長進行安排職務、女性的召訓流程仍未完善、女性召員仍難以融入部分的訓練等。



但總結而言，2025 年的教召更接近實戰訓練。前兩年有的五、七、十公里行軍訓練也在今年移除，改成「營區安全防護演練」及「守備地區周邊搜查與演練」。



國防部能在短時間內針對後備體制有實際且積極的調整實屬不易，期待未來國防部能持續吸納人民的意見，展露保衛臺灣的決心與能力。



＊本文與 「微叛逆ê副駕」podcast主持人Cony合作

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本文經授權轉載自黑熊學院臉書





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