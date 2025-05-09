自由開講》收回澄清湖高爾夫球場是都市治理的轉捩點

◎ 黃益雄

作為長期關注城市治理與公共政策的研究團隊，我們認為高雄市政府收回澄清湖高爾夫球場並計畫代管澄清湖風景區的決策，象徵著台灣城市治理的重要轉變。這不僅是一項單純的土地收回行動，而是反映了從經濟發展導向轉向永續價值優先的治理典範轉移。然而，政策的成功仍取決於市府後續能否妥善處理相關挑戰。

市府應以更宏觀的公共政策思維規劃未來發展

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從法理上看，市府收回球場的行動無可置疑。市有土地的租約在去年6月底就已到期，經營方又違規使用農藥被環保局罰款100萬元，市府有充分的法律基礎收回這片土地。但更值得關注的是，市府願意打破長期以來公有土地委外經營的慣性，重新思考公共空間的最佳使用方式，這代表著公共治理思維的重大突破。

收回高爾夫球場，重新整頓環境，整合雙湖公園及澄清湖風景區，不僅能提供市民更多休憩空間、強化城市的防災能力，更能實踐生態綠地及公共資源全民共享的價值。



澄清湖高爾夫球場現況。（圖片來源：高雄市政府公園處，作者提供）

我們意識到這項政策還面臨許多實際挑戰。首先是財政問題。大型公園的維護成本高昂，加上澄清湖風景區免費開放後的營收減少，將對市府財政造成壓力。市府需有完整的財務規劃，避免未來因經費不足，而降低維護品質，甚至重蹈過去一些公有設施被迫再度委外經營的覆轍。

其次是管理效能的問題。公部門能否勝任433公頃大型園區的專業管理？從過去的經驗看，許多公共設施缺乏彈性的管理機制和人力配置，導致服務品質不佳。市府應考慮建立更專業的管理團隊，或引入創新的公民參與治理模式，確保園區的長期品質。

還有，如何平衡各方利益也是一大挑戰。高爾夫球場會員投入大筆資金取得會員資格，如今面臨權益受損，他們的不滿雖不應影響公共政策方向，但處理不當恐引發長期爭議。市府應協助他們向球場經營者尋求合理補償，並提供足夠的過渡期，減少政策執行的阻力。

最後，澄清湖作為水源地，開放後的環境保護至關重要。目前園區實施每日7,000人的總量管制，在全面免費開放後是否能維持，將直接影響水源安全。市府應建立科學的環境監測系統，確保開放不會犧牲環境保護。

總結而言，我們認為收回澄清湖高爾夫球場是正確且必要的決策。這不僅是一項環保行動，更是一次公共價值的重建。但政策成功的關鍵在於執行過程中的細節處理。市府應秉持證據導向的決策方式，建立長期財政規劃、提升管理專業、平衡各方利益並強化環境監測，才能真正實現這項政策的公共價值。

澄清湖內部現況。（圖片來源：高雄市政府公園處，作者提供）

從更宏觀的公共政策角度看，澄清湖轉型工程是高雄市能否成功從工業城市轉型為永續宜居城市的重要指標。若能妥善執行，將成為台灣城市治理的典範；反之，則可能成為理想與現實落差的又一案例。期待市府能以更全面的公共政策思維，確保這項決策的長遠成功。



（作者為高雄市區域治理學會 理事長 ）

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